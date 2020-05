Cecilia Gessa y Carlos Bardem forman una de las parejas más sólidas del panorama español. Ambos comparten la misma pasión por la interpretación y han grabado juntos escenas en series tan prestigiosas como La Embajada´ de Antena 3, junto a Belén Rueda o Úrsula Coberó. Con la llegada de la pandemia, la consolidada pareja decidió seguir haciendo lo que más les gusta, actuar, y se embarcaron en el nuevo proyecto de Televisión Española `Diarios de una cuarentena´. SEMANA ha hablado con Cecilia Gessa para que nos cuente cómo ha sido grabar una serie acompañada de su pareja, confinados en casa y sin poder salir. Para la cuñada de Penélope Cruz y Javier Bardem, no hay reto que se le resista, y este no iba a ser menos.

Cecilia Gessa nos confiesa cómo ha sido grabar la exitosa serie de televisión desde su casa, que finaliza hoy después de dos meses en emisión. El fin principal de `Diarios de la cuarentena´ fue poner humor al estado de alarma por el Covid-19 y precisamente por ese motivo se ha tenido que grabar desde casa y utilizar como plató sus propios domicilios. Como dato interesante, todas las parejas que participan en este proyecto son parejas en la vida real, por lo que la diversión está servida. Cecilia Gessa cuenta para SEMANA cómo ha llevado la cuarentena, cuáles son sus próximos proyectos profesionales y qué ha significado convivir y trabajar en pleno confinamiento con su pareja, Carlos Bardem.

¿Cómo llevas el confinamiento?

El confinamiento lo llevo bastante bien, al principio es cierto que la incertidumbre me tenía inquieta pero una vez que ya sabía qué precauciones tomar y cómo actuar me quedé más tranquila. Es más, lejos de lamentarme por no poder estrenar mi nueva obra de teatro Fahrenheit 108, y demás ensayos y proyectos que tenía en marcha me lo he tomado como un tiempo fértil, aprovechando el tiempo al máximo, estudiando y trabajando en otros proyectos que tenía parados. Cuidándome más que nunca y disfrutando de la mejor compañía, mi pareja.

¿Ya has podido dar tu primer paseo?

Paseo como tal, no. No me apetece, todavía no me siento segura como para hacerlo. Soy demasiado responsable. Desde el pasado 9 de Marzo he salido 4 veces y porque no me ha quedado más remedio. Solo he salido para comprar comida o ir a la farmacia. Es muy importante mantener la calma y quedarse en casa hasta que realmente no haya peligro de contagio.

¿Qué has aprendido de ti misma en este confinamiento?

Más que aprender, he confirmado… Que soy extremadamente trabajadora, que no puedo estar quieta, que tengo mucha paciencia y que me adapto a cualquier situación muy rápido. También que en nuestras vidas tenemos mucha gente a nuestro alrededor, pero a la hora de la verdad solo contamos con la familia y pocos, pero buenos amigos.