Carmen Lomana, tras su guerra con Ágatha Ruiz de la Prada: "Tengo ansiedad y estoy tomando Lexatin"

Carmen Lomana ya no puede más. Después de varias semanas cruzándose acusaciones con Ágatha Ruiz de la Prada, está al límite. Así lo ha expresado este jueves en el plató de 'Espejo público'. Harta de las constantes peleas mediáticas entre ellas, se ha derrumbado ante las cámaras. Emocionada y al borde de las lágrimas, ha confesado que la situación la tiene de los nervios. "Me dan ganas de llorar cada vez que la veo. Tengo muchos defectos, pero soy una persona muy noble y no le haría daño a nadie", ha relatado sobre el origen de sus desavenencias. "Cuando se puso como una pantera, le dije por favor no sigas poniendo verde al padre de tus hijos. Ahí fue cuando me bloqueó". A lo largo de los últimos días, las riñas continúan y necesita terminar con esto. "Llevo 15 días con esto, esto no me ha pasado nunca. Tengo una vida tan normal", se ha lamentado. "Lo único que quiero es que esto desaparezca de mi vida. Tengo ansiedad y estoy tomado Lexatin, y nunca me he tomado nada".

"¡Es bullying lo que me están haciendo!", se lamenta Carmen Lomana

El pasado 24 de febrero, la diseñadora se sentaba en el plató 'Deluxe' y aclaraba cuál es su relación con la socialité. La exmujer de Pedro J. Ramírez no dejaba muy bien parada a quien creíamos era su amiga. "Nunca ha sido amiga mía. Ella me causa rechazo", decía. "No me fiaba de ella, siempre me ha causado desconfianza. Siempre la he tratado bien, ha mejorado mucho. Cuando yo la conocí era mucho más mayor que ahora. Ha mejorado con el tiempo y es una mujer que se maquilla genial. Tiene trajes muy bonitos". La aludida respondía horas después en la radio lanzándole una advertencia: "Como saque yo los mensajes, se te va a caer el pelo", explicaba enfadada en COPE, tildando sus palabras de "falta de respeto".

Sin embargo, este jueves Lomana cree que ha llegado el momento de zanjar sus polémicas. "La última vez que hablamos se puso como una pantera. Yo quería que hiciéramos las paces. Si quiere hacer las paces conmigo que venga a mi casa", ha dicho. "El novio (de Árhatha) dio a entender que había salido conmigo. Y yo jamás saldría con un hombre así. Es todo un enredo que yo no puedo meterme en el barro con todo esto...Le mandé un mensaje y fue un mensaje muy duro... Es que me horroriza". La de León ha intentado empatizar con Ágatha, pero le cuesta entender qué pensamientos puede tener esta sobre las diferencias entre ellas: "Hay que ver las mentes de la gente. Es que no hay una cabeza buena. Una persona a la que le he hecho favores, que la he tratado con mucho respeto. ¡Es bullying lo que me están haciendo!".

La socialité considera "un desprecio" y "un horror" lo que ha hecho con ella Ágatha Ruiz de la Prada

"Ella ha dicho que lo único que me importa en este momento es tener portadas", añadía, visiblemente afectada. "O hablamos o me callo. Yo me veo en la obligación de aclararlo". La socialité considera que ha sido "un desprecio" y "un horror" la manera en la que la ha tratado Ágatha Ruiz de la Prada. "Nunca he fumado, nunca he bebido, nunca me he emborrachado. He pasado momentos duros en mi vida, y otros muy felices, pero que me hagan esto... es demasiado".