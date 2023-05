Carmen Lomana saca las garras por Paloma Cuevas: "No se ha hablado de la humillación hacia ella"

'El Hormiguero' logró convertirse con su entrevista a Enrique Ponce y Ana Soria en lo más visto del día. Más de 2,5 millones de espectadores estuvieron pendientes de ellos, siendo en redes sociales donde también tuvo la pareja un grandísimo alcance. Con quien no contó entre su público fue con Paloma Cuevas, quien según ha podido saber SEMANA se negó a ver el programa. No tenía interés alguno en ser testigo de las palabras de su ex y se ha negado a hacer declaraciones. Aunque ella ha optado por la absoluta discreción, hay gente que la conoce que sí ha querido mojarse, ejemplo de ello, las declaraciones de Carmen Lomana. La socialité se ha mostrado indignada porque en ningún momento se nombrara a Paloma durante la entrevista, un nombre tabú al que en redes sociales sí se aludió.

"Me sorprendió que no se habló del dolor, de la sorpresa y de la humillación de Paloma Cuevas", ha dicho Lomana este jueves en 'Espejo Público'. No entiende cómo no se recordó a Paloma en la que ha sido su primera intervención juntos en televisión, ni de soslayo ni tampoco de forma directa. En todo momento se evitó su nombre, aunque las declaraciones de Ponce no pudieron evitar que se la señalara. En especial, cuando contaron cómo y cuándo se conocieron, pues la fecha que ambos dieron era delicada. En ese momento, el 2019, el torero y Paloma todavía estaban casados, de hecho, fue meses después cuando confirmaron la ruptura que avanzó SEMANA en exclusiva.

"Nadie critica que se enamorasen o la diferencia de edad, pero nos quedamos indignados porque olvidó que estaba casado, que tiene dos hijas, una de ellas adolescente y empieza a hacer declaraciones de amor públicas. Ana debería de tener la cabeza de decirle que todavía no estaba separado. No me parece bien la demostración de amor en redes sociales. Te puedes enamorar, pero puedes hacerlo discretamente. No puedes hacer ostentación", continuaba Carmen Lomana. Tras estas palabras era el turno de Marina Castaño, quien también se encontraba en el plató y quien, además, conocía al matrimonio formado por Paloma y Enrique Ponce. "Les he conocido muy bien, sobre todo a Enrique. Paloma ya no le acompañaba en cenas de amigos, de 10 o 8 personas. Ella no aparecía nunca, por lo que pensé que no le apetecía (...) La entrevista del otro día le pareció innecesaria. Si ellos quieren que respeten su privacidad no te expongas en un programa de máxima audiencia. Es innecesario y cursi. Fue insufrible. Si quieres que respeten tu intimidad no vayan a exhibirlo", apuntaba.

Poco después Carmen Lomana retomaba el tema y desvelaba qué es lo que le dijo Paloma Cuevas cuando saltó a los medios de comunicación la ruptura de Paloma Cuevas y Enrique Ponce. "Hablé con ella, pero ella no quería aceptarlo. Quizás estar tan volcada en tus padres igual podía haber afectado", ha dicho, palabras con las que demuestra que la diseñadora barajó la posibilidad de que se dieran una segunda oportunidad. Estaba convencida de que volvería a casa, algo que jamás sucedió.