Carmen Borrego sigue de luto riguroso por la muerte de su madre. La gran María Teresa Campos nos dejaba hace 20 días tras una complicación en su delicado estado de salud. Desde entonces, se han sucedido los reconocimientos y funerales multitudinarios. El último, el pasado 25 de septiembre en la Parroquia Santa María de Caná, en el madrileño municipio de Pozuelo de Alarcón. Ese mismo día, por la mañana, tanto Carmen como Terelu Campos eran recibidas por Pedro Sánchez en la Moncloa, como te contamos en exclusiva desde revista SEMANA. Hasta ahí se trasladaban las dos hermanas, en coche oficial, para reunirse con el presidente del Gobierno en funciones y "tomarse un café", como ha desvelado este martes la hija pequeña de María Teresa Campos, entre otros jugosos detalles.

Carmen Borrego descubre el motivo por el que el presidente quiso reunirse con las hermanas Campos: una fotografía

Pedro Sánchez ya demostró el especial cariño que profesaba a la comunicadora fallecida cuando se presentó por sorpresa en el tanatorio de la Paz, en Madrid, para trasladar sus respetos a la familia. Fue entonces cuando se concretó la cita "secreta" entre el presidente, Carmen Borrego y Terelu que se producía el pasado lunes. Pedro Sánchez vino al tanatorio y estuvimos hablando de mi madre. Le comenté que mi madre siempre enseñaba con mucho orgullo la foto que tenía con él, de cuando le entrevistó en 'Qué tiempo tan feliz'. Y me dijo, 'Yo la quiero para mí. Venid a Moncloa un día a tomaros un café' y así fue", ha contado Carmen en 'Así es la vida', el programa de Telecinco donde colabora.

Un encuentro discernido que necesitó de un par de intentos para lograr materializarse. No por culpa de la apretada agenda de Pedro Sánchez, sino por la de las hijas de María Teresa. Carmen Borrego y Terelu llevan dos semanas inmersas en los preparativos -y posterior asistencia- de los homenajes que le han organizado a su madre. El primero en Málaga, y el segundo en Madrid. "Nos llamó justo el día que estábamos en Málaga por el funeral de mi madre y no pudimos verle. Y esta vez ha coincidido con el funeral que hemos tenido en Madrid. Pero, claro, no le íbamos a decir que no al presidente de este país otra vez".

El destino de la fotografía de María Teresa Campos y Pedro Sánchez que propició el encuentro con sus hijas

La tía de Alejandra Rubio ha tenido palabras de reconocimiento hacía el líder del PSOE, al que ha querido agradecer en directo por los gestos que ha tenido hacia su familia desde el fallecimiento de María Teresa, el pasado 5 de septiembre. “Creo que no todo el mundo tiene la suerte de que te reciba el presidente de tu país y te hable con tanto cariño de tu madre como él lo hizo de la nuestra. Estuvo inmenso con nosotras; inmenso con mi madre”, ha confesado Carmen, todavía con la emoción a flor de piel, ha dicho.

¿Y qué pasó con la citada foto que dio a pie a que las hijas de La Campos acudieran al Palacio de la Moncloa? Carmen ha contado que le regalaron una copia a Pedro Sánchez. La original, que se llevaron las hermanas a casa tras el cara a cara, ahora tiene una bonita dedicatoria y firma del presidente en funciones de la que la Carmen no ha desvelado el contenido.