Han pasado apenas 48 horas desde que ‘Sálvame‘ destapase unos audios de Paola Olmedo, la nuera de Carmen Borrego, hablando sin tapujos de su familia política: desde la propia Borrego a su marido, pasando por Terelu y Alejandra Rubio. Un repaso en el que la mujer de José María Almoguera no se corta y suelta todo lo que piensa del clan Campos. Sus palabras han calado hondo en la colaboradora. «Está destrozada» tras desvelarse lo que la mujer de su hijo piensa en realidad. Según indican personas próximas a la familia Campos a SEMANA, Carmen “está muy fastidiada. No se esperaba esto. Está muy fastidiada por lo que ha dicho su nuera y porque su programa, en el que trabaja, se dediquen a hacer esto”. Su disgusto es enorme. Lamenta que Paola se haya ido de la lengua: “No entiende cómo cualquiera que va allí por primera vez, le saca el tema de las Campos y ella, sin conocer a esa persona de nada, se pone a rajar de ella y de su familia como lo ha hecho”. Este episodio ha abierto un cisma y lo sucedido «no lo va a olvidar».

“Ella sabe dónde trabaja y sabía que era cuestión de tiempo que le jugaran alguna perrería, pero considera que esto es demasiado, que es enfrentarla con su nuera y que su hijo está por medio”, nos dicen personas cercanas a la familia de la malagueña. No ha sido plato de buen gusto escuchar que su nuera hable del «mogollón» de «papada» que tiene, que califique a Terelu como una «estirada» o que defina a su sobrina Alejandra como una «bocazas«.

Carmen Borrego «tiene un límite» y cree que «esto es traspasarlo”

“Ha dicho que todo tiene un límite y que esto es traspasarlo”, cuentan desde el entorno de Carmen Borrego a SEMANA. “Desconozco si ha hablado con su nuera, pero seguro que lo hará, si no lo ha hecho ya”, nos decían poco antes de que Borrego se rompiera en directo al escuchar la segunda tanda de audios de su nuera. Lo cierto es que la andaluza ha anunciado que ya se ha puesto en contacto con ella y esta le ha pedido disculpas, no solo a ella, sino también a toda la familia. Pero, tal y como nos indican, un perdón no sería suficiente para pasar página. “Después de esto hay un antes y un después en la relación familiar. Carmen no va a olvidar esto. Podrán sentarse a hablar, pero oír a la mujer de su hijo hablar así de ella y de su familia no lo va a perdonar nunca. Una cosa es que se lo cuenten y que ella pueda creérselo o no, pero ella lo ha escuchado perfectamente en boca de su nuera”.

« Las declaraciones que llegan a SEMANA desde el entorno de la familia Campos reflejan de manera clara cuál es su sentir en estos momentos. A pesar del sofocón que se ha llevado delante y detrás de las cámaras, la hija menor de María Teresa Campos ha querido calmar las aguas y ha enviado un mensaje conciliador a su hijo y a su pareja a través de las redes sociales: Eres el amor de mi vida y este día fue uno de los más felices de mi vida. Todos nos equivocamos, pero siempre estaré a vuestro lado. Vuestra felicidad es la mía. Te quiero».