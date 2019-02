Carlota Corredera ha desvelado en ‘Sálvame’ que recibió un inesperado mensaje procedente de Toño Sanchís, que no iba dirigido a ella, pero tampoco a su esposa… No es la primera vez que en el plató del programa de Telecinco se ha dejado en entredicho la lealtad del representante o se ha insinuado que podría estar haciendo cosas que no gustaría en su entorno.

En medio de la guerra abierta con Belén Esteban, ya apareció la pista de una chica de Barcelona, lo que ya le costó más de un quebradero de cabeza. Pero esta podría no ser la única, al menos así lo sospechan los colaboradores del programa. Como Carlota Corredera como protagonista,salió a la luz el mensaje que por error le mandó creyendo que se trataba de otra Carlota.

“Me ha encantado verte, cariño. Un beso”, se leía en el mensaje que sorprendió a la presentadora. Esta, recomendada por Kiko Hernández, le contestó “¿Quién eres?” y él, apresurado y afirmando así su profundo error borró el mensaje. Esto fue lo que hizo saltar las alarmas: ¿Quién era la destinataria real de sus palabras?, ¿A qué otra Carlota iba dirigido el mensaje? Y, sobre todo, ¿por qué borró luego las pruebas?

