Carlos Latre es uno de los humoristas e imitadores más queridos de nuestro país. Su capacidad para 'clonar' voces es tan extraordinaria que un equipo científico ha estudiado su cerebro para evaluar si esa capacidad de imitación y observación tiene aplicaciones en el tratamiento de trastornos y daños neurológicos relacionados con el lenguaje. Latre se sienta con Risto Mejide en 'Viajando con Chester' para hablar sobre ese hecho, además de confesarse sobre algunos aspectos más personales de su vida. "Tengo una capacidad de observación por encima de la media. Después de los primeros estudios, la media de observación de una persona "normal" es de entre un 60 o 70% y yo tengo un 98", comenzaba diciendo el imitador. Tal y como él mismo asegura eso significa que además de estar pendiente de su conversación con Risto, "también ve todo lo que pasa detrás, todo lo que está pasando delante".

A pesar de que esto parece algo extraordinario, no siempre ha sido así y le ha dado más de un quebradero de cabeza. Aunque con el paso de los años y la madurez ha sabido gestionar mejor ese "poder", cuando era más joven le costaba: "Yo a veces llegaba a una estación de tren y te podía decir millones de datos. Era como cortocircuito". Toda esa capacidad para obtener información de lo que ocurre alrededor de él, le "ha torturado muchísimo". Carlos Latre confiesa que incluso ha necesitado ayuda psicológica para poder sobrellevar la situación. "He necesitado ayuda psicológica. Lo digo abiertamente. Estoy en constante aprendizaje y eso es una tortura", comienza a relatar.

Carlos Latre asegura que está "en una constante presión conmigo mismo"

"Estoy en una constante presión conmigo mismo. Estoy en una constante lucha. Esa lucha va enfocada a querer ser mejor, querer ser la mejor versión de mí mismo, mi peor enemigo soy yo. Es una tortura muchas veces. Ahora está casi contralada", confiesa. Y añade: "Yo me machaco muchísimo diciendo que no soy la mejor versión de mí mismo, que podría mejorar, que podría hacerlo mejor. Mira, por ejemplo, tengo la gran suerte de que en el teatro tengo una de las giras más vistas, de que la gente se pone en pie en cada función. Es alucinante. Pues es que 'hoy no he afinado todo lo que tenía que afinar', 'no he dado todo lo que tenía que dar'. Millones de micro-cosas que cualquier persona estaría, no relajada, estaría bien y yo estoy pensando 'esto tengo que cambiarlo', 'esto hay que mejorarlo' , 'este personaje tengo que revisarlo porque tal'... Pues como eso, toda mi vida", relata Carlos Latre. El presentador asegura que "es muy difícil estar al lado de personas como nosotros".

Durante su charla con Risto Mejide, Carlos Latre también ha revelado cuál ha sido su complejo: "Siempre he tenido complejo de gordo. Toda mi vida. Incluso cuando he estado más delgado. Siempre he tenido un complejo tremendo", confiesa. "¿No te gustas?", le preguntaba Risto, a lo que el presentador aseguraba que "hay veces que sí. Yo cuando me gusto, me gusto muchísimo; y cuando no me gusto, no me gusto nada y bajo a los infiernos. Pero siempre sé quien soy, sé lo que represento, sé lo que tengo una valía personal, unas actitudes y unas aptitudes y de que esto se sale. Yo siempre digo que pase lo que pase, nunca pasa nada. Siempre llevas un aprendizaje, una lección de vida", ha confesado al respecto.