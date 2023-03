Carla Vigo, ingresada en un hospital por bulimia: "Me mandaron al psiquiatra"

"No me he recuperado porque he tenido recaídas", confiesa Carla Vigo en sus redes sociales, donde habla de la enfermedad que padece.

Este miércoles, Carla Vigo ha confesado en las redes sociales que padece bulimia y que ha estado ingresada en las últimas semanas por esta enfemedad. La sobrina de la Reina Letizia ha compartido que sufre esta dolencia en un vídeo en el que habla del complicado momento que atraviesa. Se le ha diagnosticado TCA, un trastorno relacionado con la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal.

"Me sirve mucho la terapia de grupo. Fui al médico de cabecera y me mandaron a la psiquiatra", explica Carla Vigo

Según ha contado la hija de la malograda Érika Ortiz, padece uno de los desórdenes alimenticios más comunes. "Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años que comencé a verme mal en el espejo", ha explicado en su perfil de Instagram. "Me sirve mucho la terapia de grupo. Fui al médico de cabecera y me mandaron a la psiquiatra". En su sincero relato, la joven ha contado que la bulimia la acompaña desde que era pequeña: "Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores".

"De momento, no he salido -de la enfermedad- porque he tenido recaídas. Recuperarme como tal, no. Recuperarse del todo es muy complicado. Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos", prosigue diciendo en su perfil oficial, a través de un directo. Por suerte, en estos momentos cuenta con el apoyo incondicional de sus seres queridos: "Mi apoyo han sido mis amigos y mi familia. También me apoyo en el baile porque me ayuda a no pensar en nada y a cuidarme de todo".