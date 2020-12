La médico especializada en cirugía estética ha querido compartir con sus seguidores unos vídeos de cómo se inyecta bótox en su frente para quitar algunas arruguitas de su frente.

No hay publicación que comparta Carla Barber en sus redes sociales que no se convierta en polémica. La doctora especializada en cirugía estética ha tenido que salir a aclarar varias veces algunas de las publicaciones que ha hecho públicas en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 792.000 seguidores. Sin embargo, esto no le hace cambiar su forma de entender estas plataformas y sigue siendo tan activa como siempre.

Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, Carla ha querido dar un pasito más y se ha atrevido a grabarse mientras le inyectan bótox a ella misma. Normalmente, ella graba a muchos de sus clientes (con su permiso, claro) mientras le hace algún tratamiento de belleza, pero ahora ha sido ella la que se ha puesto en manos de una persona de su equipo para quitarse lo que llama como arrugas dinámicas.

«Hola a todos, vamos a pinchar bótox. Para eso tengo a mi súper Ceci, que me va a pinchar. Ya sabéis que el bótox es el mejor preventivo para evitar la aparición de arrugas estáticas. Hay dos tipos de arrugas, la dinámica, que es aquella que aparece con el movimiento, y la estática, que es aquella que se queda fija en la piel después de que la arruga dinámica haya dejado huella», empezaba explicando para sus seguidores.

Carla Barber ha enseñado cómo se inyecta bótox en la frente

A la mayoría de sus fans le gusta que Carla comparte cómo lleva a cabo algunos de sus tratamientos. Esto provoca no mensajes positivos y de agredecimiento por permitirles ver algo que muchos no saben cómo funciona, sino que Carla tiene que leer muchos mensajes que la critican con dureza.

¡Pincha el vídeo y mira cómo se pone Carla bótox en la frente!

Vídeo: Instagram.

Ser tan activa en las redes sociales le ha jugado malas pasadas

Carla Barber parece no tener miedo a las consecuencias de mostrar su día a día en las redes sociales. Hace apenas unos meses tuvo que ver cómo la atacaban para robarle en el portal de su casa. Hace unos días se conocía que se había detenido a la banda que cometía este tipo de atracos y así de contenta se mostraba ella.

«A todos los que pusieron en duda mi historia, no creyeron lo que dije, se atrevieron a decir que me lo había inventado les digo que la próxima vez mejor estén calladitos. A los que incluso se alegraron por lo que me sucedió, lamento con toda mi alma que tengáis la mente y el corazón tan oscuros. Una pena, lo siento por vosotros», ha expresado a través de una historia de Instagram.