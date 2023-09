Carla Barber y Carlos Rubí rompieron hace una semana

Siete meses. Eso es exactamente lo que ha durado la relación de Carla Barber y Carlos Rubí. Aunque ambos estaban muy ilusionados, la distancia ha supuesto para ellos un escollo imposible de superar. Así nos lo confirma el entorno de ambos, quien va más allá. "Rompieron hace una semana", explica alguien que les conoce muy bien a la Revista Semana. Tenían mucha complicidad, pasión y procuraban cuadrar sus intensas agendas de trabajo para verse varias veces al mes, pero todo ha saltado por los aires. Un punto y final (aparentemente) que ha dejado a la canaria destrozada. De hecho, ella misma daba pistas de cómo estaba tras esta fuerte crisis con el cirujano plástico.

Carla Barber y Carlos Rubí empezaron su noviazgo en febrero

"Llevo semanas bastante complicadas. La verdad es que siempre pienso que las cosas irán mejor, pero a medida que pasa el tiempo siguen ocurriendo cosas que me destrozan el corazón (...) La vida no es de color de rosa", escribía. No aclaraba qué había sucedido, quizás pensando en que todo podía quedarse en un enfado puntual. Un cabreo que ella veía "con vuelta atrás" y que podrían solucionar con una visita sorpresa. No ha sido así y ella ha decidido refugiarse en su familia en Gran Canaria, a donde se ha desplazado junto a sus hijos y sus padres, quienes no le sueltan de la mano. Mucho menos ahora.

Fue este verano cuando Carla Barber trató de crear un hogar con Carlos Rubí en Mallorca. La misma casa en la que él vivía con su expareja, Lauren, un espectacular piso con vistas al mar y que suponía un desembolso mensual de 4.500 euros al mes, tal y como contó este medio en exclusiva. Eso no era un problema, de hecho, afrontó el reto con ilusión y empezó a decorarlo para que estuviera al gusto de los dos. Solo dos meses después se han visto desbordados y han roto su noviazgo. Una determinación que no era un secreto para su círculo y que incluso ellos mismos han compartido con sus amigos. Esto deja ver que Carla Barber y Carlos Rubí podrían no retomar su relación, pues no han evitado que trascienda.

Por el momento, la doctora estética no ha dado más pasos al frente. No ha borrado las pocas imágenes que tiene junto al empresario en su perfil de Instagram, fotos que, por cierto, no hacían presagiar este final para ellos. En ellas no solo aparecen pletóricos en una boda en Marbella, sino que también presumen de la magia que les unía a mediados de septiembre. Pero, ¿qué ha podido suceder para que Carla Barber y Carlos Rubí terminen su historia de amor? Ni ellos ni sus íntimos quieren entrar en esto.

La joven se ha limitado a agradecer todos los mensajes de cariño que ha recibido desde que confesara su tristeza. Apoyos en los que muchos de sus followers le recuerdan "todo lo bonito que tiene" y que muestran que, a pesar de lo sucedido, seguirá hacia adelante. Un noviazgo que, además, no ha estado exento de polémica. Recordemos que Carlos Rubí tenía novia cuando fue visto besando a Carla Barber, una joven con la que charló la Revista Semana. "Cancelé mi boda por él, estoy destrozada", dijo. Ahora esta historia ha dado un nuevo giro de guion, eso sí, quién sabe cómo terminará.