Está claro que la vida de Camilo Blanes ha dado un giro de 180 grados en los últimos años. Sus problemas de salud han sido los que han acaparado gran parte de la atención pública, sobre todo, en las últimas semanas. Pero, sin embargo, en la mente de Camilo se barruntaba otra cosa muy distinta. La conversación de la gente iba por un camino muy diferente al que está siguiendo él. Y es que, tal y como ha podido saber SEMANA, el hijo de Camilo Sesto está adaptándose a una nueva personalidad e identidad. Quiere cambiar radicalmente su vida.

Camilo Blanes cambia radicalmente de imagen y se muestra como mujer

A partir de este momento, Camilo quiere vivir como una mujer y así se lo ha comunicado a los que más lo quieren. Es un sentimiento que lleva experimentando desde hace algún tiempo y no ha dudado en hacerlo realidad. No quiere que le sigan llamando por el que era su nombre y ha solicitado que se le llame, a partir de ahora, Sheila Devil. Además, tal y como ha podido confirmar SEMANA, este cambio de identidad ya se refleja en la correspondencia que llega a la que era la casa de Camilo Sesto, que llega a nombre de Sheila. La elección del nombre no ha sido casualidad, Sheila significa música, algo a lo que Blanes ha estado muy unido desde pequeño. “Para él la música siempre ha sido su vida”, nos dicen desde su entorno.

Aunque esta nueva identidad no es algo que oculte, ya ha dado buena cuenta de ello en sus redes sociales. Camilo sorprendía a todos al cambiar el usuario de su cuenta de Instagram al de @shelaw123 y al subir una batería de fotografías desconcertantes. Ataviado con una peluca pelirroja y con ropa femenina, el heredero de Camilo Sesto decidía lucir su nueva identidad con un tanga que no dejaba nada a la imaginación. Un total de siete fotografías en las que se le podía ver posando y sonriendo, comiendo pizza o incluso mostrando algunos de los rincones de su hogar. Con este gesto, ya dejó muy claras sus intenciones, y es que Camilo ha eliminado también cualquier rastro de sus imágenes vestido como hombre y ha dejado únicamente en las que aparece como mujer.

El cambio de Camilo Blanes está trayendo consigo mucha controversia en redes sociales, son muchos los que han juzgado y señalado a Camilo sin conocer la historia que se escondía tras esas impactantes imágenes. Han llegado a señalarlo y a poner en jaque su salud mental. Aunque hace una semana, pudimos hablar con Christina Rapado, la última amiga que pudo estar con él en su casa de Torrelodones. La cantante no dudaba en asegurarnos que él estaba en sus plenas facultades mentales. “¿Quiénes somos los demás para juzgarlo? ¡Ay el niño! ¡Ay el niño! El niño va a cumplir 40 años y está en sus plenas facultades mentales. Cada uno hace lo que le da la gana. Yo le veo igual que siempre”