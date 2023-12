La hija de Bruce Willis comparte un emotivo momento de lucidez del actor

El pasado febrero, la familia de Bruce Willis confirmaba que el actor había sido diagnosticado con un cuadro de demencia frontotemporal que había empeorado notablemente su estado de salud. Su actual pareja, Emma Heming, y sus cinco hijas, afrontan estos duros momentos con entereza y luchando contra una enfermedad que, apuntan, es "realmente agresiva". Sin embargo, el actor de Hollywood aún tiene algunos momentos de lucidez que emocionan a su familia y seguidores, como el que ha compartido su hija, Scout LaRue, con motivo del Día de Acción de Gracias.

La joven, hija del actor de 'Jungla de cristal' y la actriz Demi Moore, ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que puede verse cómo extiende la mano a su padre y él le devuelve el gesto de cariño sosteniendo su mano. Un conmovedor gesto que ha desatado la esperanza y los mensajes de apoyo de sus seguidores. "My guy" (mi chico) escribe Scout emocionada por un gesto que demuestra que su padre la reconoce y la quiere, y es que estas últimas semanas el estado de salud del actor ha empeorado hasta el punto de que su memoria alcance un punto de no retorno.

El pasado 8 de noviembre, una fuente cercana a la familia de Bruce Willis confesaba que los seres queridos del intérprete están muy preocupados, ya que el actor ha dejado de reconocer a algunas personas importantes de su vida, como a su ex mujer, Demi Moore: “Demi se ha dado cuenta de que no la reconoce. Ella no tenía idea de que él había empeorado tanto”. Sin embargo, tal y como demuestra el vídeo y asegura la misma fuente, el actor sí que podría seguir reconociendo tanto a sus hijas como a su actual esposa, Emma Heming.

Los seguidores del actor se han volcado con la situación y no dudan en mandar constantemente mensajes de cariño hacia él y hacia su familia. “Nuestro héroe está luchando otro tipo de batalla contra la demencia y lo queremos más que nunca”, apunta uno. “Puede que él no nos recuerde, pero nosotros siempre recordaremos a Bruce Willis como uno de los mejores actores de todos los tiempos”, añadía otro.

Unas muestras de apoyo que llegan en complicados momentos para Willis. Su estado de salud ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente. Glenn Gordon Caron, guionista, director y amigo del actor, manifestaba que Bruce Willis era un lector voraz, pero ahora no lee. "Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce", apuntaba. Además, asegura que "no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él". Y es que el actor siempre ha sido un hombre vital que "amaba la vida", zanjaba en unas declaraciones para el New York Post.