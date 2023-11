Empeora el estado de salud de Bruce Willis: no reconoce a Demi Moore

Han pasado dos años desde que el entorno de Bruce Willis se hizo eco de una de las noticias más devastadoras. Tras haber permanecido varios meses alejado del foco mediático, podía saberse que el emblemático actor había sido diagnosticado con demencia frontotemporal. Un trastorno que daña de forma gradual los lóbulos frontal y temporal del cerebro, lo que provoca que el estado de salud del intérprete vaya yendo en decadencia. Eso es precisamente lo que ha ocurrido, ya que la memoria del artista ha ido disipándose hasta llegar a un punto de no retorno.

Una fuente cercana a la familia de Bruce Willis ha hablado con ‘Closer Weekly’ sobre este asunto, por el que los seres queridos del intérprete de ‘Jungla de cristal’ están muy preocupados: “Demi se ha dado cuenta de que no la reconoce. Ella no tenía idea de que él había empeorado tanto”, asevera. Sin embargo, el actor sí que podría seguir reconociendo tanto a sus hijas como a su actual esposa, Emma Heming.

La información de la fuente mencionada no ha quedado ahí, y también ha indicado que los informes apuntan a que Bruce puede llegar a ser “agresivo” en diferentes circunstancias, además de padecer un ralentizamiento físico que provoca que no pueda desempeñar su rutina de manera habitual. Unos datos que apuntan a que Willis está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, pese a que él pueda no llegar a ser consciente del todo y sean sus más allegadas quienes estén sufriendo verdaderamente las consecuencias de su enfermedad.

Otra de las partes más complicadas de esta afección es la de la comunicación. El intérprete no puede hablar con las personas de su alrededor de una manera normal, razón por la que tanto él como sus hijas y su esposa han tenido que desarrollar la forma de poder comunicarse sin tener que emplear palabras habladas. Algo que puede llegar a resultar verdaderamente triste, aunque los seres queridos de Bruce han preferido tomárselo con posibilidad.

La esposa de Bruce Willis saca 'el lado positivo' a la situación

Así lo contaba la esposa del artista, Emma Heming, en su primera entrevista para ‘Today’. En ella, la compañera de vida de Willis hablaba largo y tendido sobre el punto en el que se encuentra su esposo y cómo afecta esta afección neurodegenerativa al transcurso de su vida: “Es difícil saber si Bruce es consciente de lo que le sucede (…) La demencia es difícil, es lo que estoy aprendiendo. Es duro para el paciente y es duro para la familia, para Bruce y para nuestras hijas”, contaba.

Por otro lado, la esposa del actor se lamentaba de que sus hijas hayan tenido que experimentar ciertas situaciones complicadas que quizá no son propias de su edad, aunque han traído un aprendizaje consigo: “Esto no es lo que me hubiera gustado para ellas. Pero realmente creo que les está enseñando mucho sobre el amor. Es algo hermoso en medio de tanta tristeza”, se consolaba.