Tras pasar una temporada en Dubái y pasar las navidades en familia, Marta López y Kiko Matamoros han comenzado el año con la peor de las noticias. La pareja está inmersa en los preparativos de su boda para este verano. Sin embargo, alguien estaría intentado boicotear en enlace entre el colaborador de televisión y la modelo. Su boda está en peligro. Ha llegado una información muy comprometida a la redacción de ‘Sálvame‘ con la que intentan frenar el gran día de Kiko y Marta. Una noticia que, a primera vista, no parece mucho importarle al empresario, que se ha mostrado muy tranquilo con la información que adelantaba Terelu Campos.

«Esto es algo mucho más organizado que una persona con un capricho de a ver si le reviento la boda a Kiko«, ha dicho la presentadora respecto al tema. Según la propia Terelu ha llegado una información que, aunque al comienzo no le han dado mucha credibilidad, tras las indagaciones del programa han descubierto que alguien está empleando mucho tiempo y dinero en fastidiar a Kiko y a Marta. Matamoros ha asegurado que él está tranquilo y que, de momento, la modelo no es conocedora de esta noticia: «Está haciendo sus cosas y no está viendo el programa», ha dicho el colaborador de televisión.

Kiko Matamoros se muestra muy seguro de que su boda saldrá adelante

Sus compañeros han querido saber si tiene algún enemigo que pueda intentar boicotear su gran día: «El Ministro de Hacienda. Que no de verdad, que paso», ha dicho con el semblante muy serio. «Estoy acostumbrado a ganar», revelaba quitándole importancia a las intenciones de que alguien intente boicotear la boda entre Kiko Matamoros y Marta López.

Según el programa, esta persona estaría intentando arrebatarle el lugar donde iba a tener lugar el convite: los exclusivos salones del Ritz, en Madrid. Además, incluso se habría puesto en contacto con el obispado para evitar que la Basílica de San Miguel, en la capital, case a la pareja. Este enemigo del colaborador denuncia que «no han hecho el curso prematrimonial y cuestiona que quizá no se hayan hecho todos los sacramentos», tal y como asegura Omar Suárez. Por si fuera poco, esta persona también sería conocedora del diseño y el vestido que luciría Marta López el próximo 2 de junio y querría filtrarlo a la prensa.