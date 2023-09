La vida de Bertín Osborne se ha convertido en un carrusel de emociones (y noticias) desde que se destapó su relación con Encarna Navarro. Esta mujer, exconcursante de 'Operación Triunfo' en el año 2006, ha reconocido haber mantenido algo más que una simple amistad con el cantante. "Ha sido una relación de 15 años. Que hayamos podido tener un encuentro íntimo de vez en cuando, claro. Siempre cuando estábamos solteros, o al menos yo", ha confesado. Encarna ha dado un paso al frente para dejar claro que "ni soy la amante ni lo he sido". Y añade: "Con Bertín tienes que tener la cabeza fría. No te puedes enamorar de él. Nuestras relaciones íntimas han estado contadas con los dedos de las mano". Pues bien. La revista SEMANA ha tenido acceso en exclusiva a imágenes de una de las citas en las que se ha dejado ver en público.

En el nuevo número de la revista SEMANA, disponible en este miércoles en quioscos y supermercados, incluye un amplio reportaje fotográfico de la pareja compartiendo una cena en un local de Sevilla. Las imágenes fueron tomadas en mayo de 2021. En ellas se ve cómo Bertín Osborne, ataviado de manera informal, disfruta de un paseo con su acompañante tras la cena. Entonces, el presentador ya estaba separado de su segunda mujer, Fabiola Martínez, cuya ruptura se anunció en enero de dicho año.

"Me ha cuidado y me ha respetado mucho", asegura Encarna Navarro

"Conmigo se ha portado fenomenal, me ha cuidado mucho, me ha respetado mucho", ha asegurado Encarna Navarro en una entrevista reciente en televisión.