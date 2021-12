La nueva variante Ómicron del coronavirus nos está dejando unos datos realmente preocupantes. Ya de lleno en la sexta ola, son muchas las personas que están dando positivo en coronavirus y contagiándose de esta enfermedad. Además de la mencionada variante, que es mucho más contagiosa que la anterior, las reuniones familiares con motivo de las Navidades están haciendo que los datos sean alarmantes. Bertín Osborne ha sido el último rostro famoso en confesar que ha dado positivo en coronavirus, lo que le ha obligado a pasar estas fechas tan señaladas completamente aislado y solo. No ha sido la Nochebuena ni el Día de Navidad más esperado para el cantante de rancheras.

Bertín Osborne ha pasado la Navidad solo y encerrado por culpa del coronavirus

Tras su entrevista con Toñi Moreno en el programa especial ‘Su casa es la suya’, que se emitió este sábado 25 de diciembre dentro de la programación especial de Navidad, Bertín Osborne ha reaparecido confesando la complicada Navidad que está atravesando. «He pasado la Navidad solo, en casa confinado con Covid. Nochebuena, Navidad y todo solo. Me ponían la comida en la cocina y se iban. Hoy me han dado el alta. Todavía con un poco de tos y nada, pues muy bien«, ha contado el cantante en ‘Sálvame’ vía telefónica. Bertín ha contado cómo está llevando este aislamiento y el hecho de estar solo encerrado en un cuarto de casa. Tal y como él mismo ha confesado, no está siendo nada fácil: «Aburrido, organizando y ordenando la casa durante el confinamiento. Me he dedicado a la limpieza y al orden», dice.

Bertín Osborne ha querido tranquilizar a todos sus fans asegurando que este mismo martes 28 de diciembre ya ha superado el coronavirus por lo que ha recibido el alta médica: “Hoy me han dado el alta”, celebraba en la llamada que ha emitido ‘Sálvame’ a lo largo de esta tarde del martes. Eso sí, el cantante de rancheras le quita hierro al asunto debido a que es la actual situación del país y no es el único el que se ha tenido que enfrentar a las Navidades más solitarias: «Es lo que nos toca y así está todo el país, que le vamos a hacer”, asegura.

El presentador y cantante dio una bonita entrevista a Toñi Moreno

Este domingo pudimos ver al Bertín Osborne más cercano en un programa especial presentado por Toñi Moreno, que también dio positivo en covid, y con la compañía de sus hijas y de su exmujer, Fabiola Martínez. Durante la conversación con la andaluza, explicó cómo ha sido su vida en la música y lo arrepentido que se se siente de haber perdido el tiempo con sus hijas. Sin lugar a dudas, la entrevista más sincera de Bertín Osborne.