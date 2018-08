Berta Vázquez confirma su relación con el trapero C. Tangana

Ha tenido que pasar medio verano, pero por fin se ha confirmado la que ya se rumoreaba que era una de las parejas más cañeras del verano: Berta Vázquez y C. Tangana. Tras trabajar juntos en el último videoclip del madrileño, ‘Bien duro’, donde derrochan complicidad y dejarse ver muy juntos en el festival Primavera Sound casi nadie dudaba ya que la ex de Mario Casas había rehecho su vida sentimental con uno de los cantantes de moda.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando lo han confirmado, como no, en las redes sociales. Ha sido Berta quien ha subido a sus Stories de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que aparece con el madrileño que, aunque no sale tan en plano como ella es más que reconocible.