3 Se han desbloqueado de Instagram

A pesar de las duras declaraciones de una a la otra en ‘Sábado Deluxe’, el programa terminó con un abrazo de ambas. Pero, ¿ha ocurrido algo este fin de semana? Lo cierto es que Belén Esteban ha desvelado que a pesar de que no han hablado entre ellas, sí que han dado un importante paso. «Como la tenía bloqueada, ella me mandó un mensaje así bien y yo la contesté, pero no hemos hablado por teléfono«, ha dicho Belén.