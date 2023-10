Vídeo: @netflixes Tiktok

Apenas queda un mes para el estreno de ‘Sálvese quien pueda’, y sin embargo, Netflix ya está promocionando su nuevo reality en sus redes sociales. A raíz de la cancelación de ‘Sálvame’ en Telecinco, todas las miradas estaban puestas sobre este nuevo proyecto que cuenta con la presencia de Belén Esteban, Terelu Campos, Víctor Sandoval y Kiko Matamoros, entre otros colaboradores. Precisamente, ellos cuatro han sido los últimos protagonistas de un divertido clip que la plataforma de entretenimiento ha compartido con sus seguidores y con el que dejan entrever que este spin-off dará mucho de qué hablar.

En el vídeo en cuestión, Belén Esteban cobra un gran protagonismo. Ataviada con un bañador con estampado floral, la también conocida como “princesa del pueblo” intenta pedir a un nativo que le haga una foto junto a sus amigos en plena playa de Miami. Cuando el joven accede, los que fueran trabajadores de ‘Sálvame’ posan mientras son interrumpidos por una chica de habla hispana que intenta tomarse una instantánea con la de Paracuellos.

La chica no tiene reparo en interrumpir el momento a los colaboradores para expresar a Belen lo mucho que la admira, motivo por el que quiere dejar constancia de su encuentro con una imagen. A esto se suma que la joven también pide a la tertuliana que le dé la receta de su gazpacho, a lo que esta última se niega rotundamente: “Ahora te doy una botella de gazpacho, la receta no te la voy a dar”, pronunciaba con humor. Por su parte, su fan no podía evitar reírse al estar a punto de cumplir el sueño de tomarse un selfie con la empresaria.

Cuando los colaboradores iban a bajar unas escaleras con las que volverían a pisar la arena de la playa, Terelu Campos hacía un comentario de lo más divertido: “Aquí huele a porro todo el rato. Huele a marihuana muchísimo”, aseguraba la hija de María Teresa Campos. Por su parte, Víctor Sandoval confesaba no estar “oliendo nada”: “Pues este era el olor que te decía yo que había en Miami. Entonces, Marihuana”, señalaba el madrileño.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes la publicación ha reunido en el TikTok oficial de Netflix España más de 20 mil “me gusta” y comentarios de un ejército de seguidores fieles a ‘Sálvame’ y a los que fueran sus trabajadores. Todos ellos han admitido que verán la nueva producción de Netflix el próximo 10 de noviembre, día en el que se estrenarán en la plataforma los tres primeros episodios. En todos ellos, los colaboradores prometen volver a revivir los mejores momentos del programa de Telecinco al otro lado del charco casi cuatro meses después de la cancelación del espacio televisivo que les catapultó a la fama.

Así fue el inesperado fin de ‘Sálvame’

Fue el pasado viernes, 23 de junio, cuando ‘Sálvame’ diario llegó a su fin, lo cual marcó el cierre de una era dentro de la televisión española. Durante más de una década, el programa se convirtió en un fenómeno de la telerrealidad que mezclaba chismes de celebridades, debates ardientes y momentos impactantes.

A lo largo de los años, Sálvame atrajo a una audiencia fiel, ávida de escándalos y cotilleos del mundo de las celebridades. El programa contó con un elenco de presentadores carismáticos y colaboradores que mantenían a los televidentes pegados a la pantalla. Pero con el tiempo, la fórmula que había sido tan exitosa comenzó a desgastarse. La audiencia cambió, la sociedad evolucionó y los temas de siempre dejaron de ser tan relevantes para unos espectadores cada vez más exigentes.

A esto se suma que, algunos de los presentadores y colaboradores clave, como Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, comenzaron a distanciarse del programa para explorar otras oportunidades profesionales. Estos cambios en el elenco principal también afectaron la dinámica del programa y su popularidad. Aun así, el legado de Sálvame seguirá siendo recordado por su impacto en la televisión y su influencia en la cultura popular española. Aunque no prosperó más en la pequeña pantalla, su huella perdurará en la memoria de los televidentes y en la historia de la televisión en España, motivo por el que muchos de sus fans piden su regreso para solventar los bajos datos de audiencia que está recopilando la cadena de Fuencarral.