Belén Esteban nos deja atónitos con su respuesta sobre sexo en 'La Resistencia'

"En esta semana, desde el jueves hasta hoy, he tenido mi casa llena por mi cumple y no he podido follar, pero cuando coja a mi marido le voy a reventar". Así de rotunda se ha mostrado Belén Esteban cuando David Broncano le preguntaba por su vida sexual en 'La Resistencia'. Ha ido al grano, como suele hacerlo siempre que habla en público. Este lunes, la excolaboradora de 'Sálvame' y su compañero Kiko Matamoros visitaron el espacio de Movistar+. Allí han contado su experiencia en Miami y México, países a los que viajaron durante la grabación de 'Sálvese quien pueda', la serie de Netflix que se estrenó el pasado 19 de noviembre. Y, como es habitual, ambos han respondido también a las clásicas preguntas del espacio, relacionadas con los asuntos de alcoba y la economía doméstica.

Vídeo: Movistar+

Relajada y divertida, Belén Esteban ha mostrado la mejor versión de sí misma en el show de Broncano. En él, los que fueran colaboradores estrella de 'Sálvame' se han sincerado sobre el cese de 'Sálvame'. "Yo respeto mucho a Telecinco, quiero mucho a Telecinco, llevo a Mediaset en el corazón porque me han dado 24 años de comer", arrancaba diciendo el madrileño. "Yo se lo agradezco muchísimo, pero que nos echaron también es verdad y hay que decirlo. Que están en todo su derecho como cualquier empresario. Cualquier empresario puede hacer lo que entienda que le conviene a su negocio. Que te puedes equivocar, pero es una opción legítima y diría que lógica".

Belén, por su parte, ha reconocido que la etapa final fue complicada: "Yo soy como Kiko, estoy muy agradecida. Dos meses nos estuvieron jodiendo. Estamos muy agradecidos, pero hay etapas que se cierran en la vida". Asimismo, recordaba cómo fue su primera visita a 'La Resistencia': “La última vez que estuve aquí me subí en una silla de ruedas y a los 6 meses me rompí una pierna. Me diste mala suerte”.

"Nos hemos matado", confiesa la de Paracuellos sobre su relación con Kiko Matamoros

Vídeo: Movistar+

La de Paracuellos y Matamoros han tenido tiempo también de hacer balance sobre los 14 años que han trabajado juntos. No todos los momentos entre ellos han sido buenos, porque les ha costado años llegar a un entendimiento. “Nos hemos matado”, admitía ella. “No nos mirábamos a la cara”. Sin embargo, ambos lograron superar sus diferencias. Y es que no hay nada que el tiempo no cure, dicen. “El último tiempo de ‘Sálvame’ y la serie de Netflix lo han convertido en una de las personas más importantes de mi vida”, sentenciaba la colaboradora. “Hemos vivido mucho juntos, Netflix nos ha unido mucho”.

Kiko Matamoros resumió su experiencia en televisión de manera breve y contundente. “Hemos sido el relevo de la mujer barbuda. Entretener es una vocación”. También tuvo tiempo de hablar de sus deudas con Hacienda, a la que aún paga una cuantiosa deuda que arrastra desde hace años: "Debo dinero a la Agencia Tributaria.... no estoy en la lista de deudores, así que debo menos de 600.000 euros". Broncano quiso saber si estaba interesado en abonar la totalidad de su deuda, "para que a los niños les acolchen parques", y el invitado respondía: "Con lo que he pagado de impuestos han podido hacer ya 2.000 o 3.000 parques". Belén Esteban no perdió la oportunidad de lanzar un comentario a su amigo sobre su elevado tren de vida: “Vives en un palacete y te casaste en el Ritz”.

"Menos a Telecinco, vamos a ir a todos lados", bromea Belén Esteban

Netflix y 'La fábrica de la tele' están echando toda la carne en el asador con su gran apuesta de la temporada: 'Sálvese quien pueda'. La plataforma pretende que el reality con los colaboradores de 'Sálvame' arrase y logre tener continuidad. Con el fin de promocionar la producción, que ya es número 1 en la plataforma de streaming, los protagonistas están de gira en radios y televisiones para hablar de cómo rodaron los tres primeros episodios en Miami. Ante el éxito de este nuevo proyecto, ni Belén ni Kiko Matamoros se plantean regresar a Mediaset. "Menos a Telecinco, vamos a ir a todos lados", concluyó Belén, entre risas.

Cabe recordar que esta no es la primera visita de Belén Esteban a 'La Resistencia'. La primera vez que visitó el programa fue en diciembre de 2021. Entonces también respondió con soltura a las preguntas más comprometidas de David Broncano, como la frecuencia de las relaciones sexuales. "Él tiene 34 años y yo tengo 48. La verdad es que nuestra vida sexual va muy bien. ¿Quieres que te ponga un número? Entre dos y tres veces a la semana está muy bien".