Belén Esteban se rompe al recordar la etapa más dura de su vida: “Estaba fatal”

Belén Esteban ha recordado una de las etapas más complicadas de su vida. La de Paracuellos del Jarama ha echado la vista atrás y ha confesado un momento determinante en todo su proceso de recuperación. En el plató de 'Sálvame', junto a todos los presentes, ha querido, de forma escueta pero emotiva, compartir por lo que ha pasado. Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores de la tarde, se emocionaba, al igual que ella, ante las palabras que le estaba dedicando. La colaboradora reconoce que, cuando se vio en ese momento, “estaba fatal, fatal” y que unas palabras del presentador hicieron plantearse aspectos fundamentales en su vida que estaba dispuesta a valorar de nuevo.

Todo comenzó hace muchos años, en una reunión en la Fábrica de la Tele en la que se encontraba. Junto a ella estaban personas tan importantes como los directores de 'Sálvame' en aquel momento, Raúl Prieto y David Valdeperas, y el ya mencionado Jorge Javier Vázquez. Tal como narra, ante el interés de todos por saber cómo estaba, “yo decía que todo era mentira, lo negaba”. No fue hasta el momento en que habló el presentador en esa cita, que dijo una frase concreta. Esas palabras le hicieron dar un giro y plantearse qué estaba sucediendo: “Me dijo una frase…por respeto a mi madre no lo digo”. El agradecimiento se hizo extensible a su pareja, Miguel Marcos, y a su familia, con los que siempre ha podido contar.

Para llegar al punto en el que se encuentra, en todo ese proceso, ha necesitado que le ofrecieran nuevas herramientas: “Tuve ayuda para que me ayudaran”. Sin profundizar en los motivos que en el pasado la llevaron a cometer errores que le costaron una seria factura, Belén Esteban se ha emocionado al confesar que ahora está mejor que nunca. Está completamente recuperada: “Hace 11 años no he tenido ni una recaída”. En todo esto ha querido destacar la inestimable ayuda de su psicólogo. Este le ayudó a tomar perspectiva sobre todo lo que sucedía y cuál era el punto al que quería llegar. Ante esta confesión, se ha derrumbado y ha recibido el abrazo de sus compañeros y del presentador, mostrándole todo el cariño que le tienen.

El valioso consejo que cambió la perspectiva de Belén Esteban: “Soy la que quiero ser”

Una de las cosas que más le costaba a Belén Esteban tras tomar las riendas de su vida era verse a sí misma como tal. Cuándo fue consciente de esto, decidió ponerse manos a la obra y aplicar un consejo muy valioso. Su psicólogo, en una de sus sesiones, decidió proponerle todo un reto profesional. Este consistía en que “cuando me mirara al espejo, porque no me veía bien, me dijera cuánto valía y lo guapa que estás”. El tiempo ha sido siempre su mayor aliado en este tema. Gracias a esto, poco a poco fue recuperando esa confianza consigo misma y tomando fuerza para todo lo que quería afrontar.

Llena de orgullo, con toda la rotundidad posible y mirando a cámara, expresaba cómo ahora dejaba atrás esa imagen y se sentía con fuerzas. “Soy yo, la que quiero ser, Belén Esteban”, reconocía muy emocionada. Esa seguridad es uno de sus sellos de identidad. Así lo ha demostrado, una vez más, cuando defendió a Berta Vázquez tras las críticas recibidas en los Premios Goya por su cambio de imagen. Allí, se armaba de valor y confesaba que ella también había subido de peso, que sentía muy cómoda consigo misma y que no es algo de lo que, ni mucho menos, tener que avergonzarse.