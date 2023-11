Belén Esteban rompe a llorar al recordar su pasado

Vídeo: @cope_es TikTok

El estreno de ‘Sálvese quien pueda’ ha convertido a Belén Esteban en toda una superestrella. En los últimos días, la también conocida como ‘princesa del pueblo’ ha recorrido algunos de los escenarios más destacados del panorama nacional, como ‘La pija y la quinqui’, ‘La Resistencia’ o ‘Herrera en Cope’. Tres espacios en los que ha hecho gala de su espontaneidad y sinceridad a la hora de reírse e incluso llegar a emocionarse.

Esto último es precisamente lo que ha ocurrido en la última ocasión. Belén Esteban no ha podido evitar que las lágrimas cayeran sobre su rostro cuando Alberto Herrera ha hecho referencia a un recuerdo de la madre de la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ para darla la bienvenida: “‘Ay, benditos mis bienes, que de mis males me sacan’. Esta es una frase que Mari Carmen solía repetir por esas fechas, casualmente, cuando cruzaba el umbral de una puerta. La puerta de una casa situada en un edificio del barrio en un cuarto piso, una especie de almacén en el que solo había mujeres. ‘Mira Belén, son pesadoras’. Pero para Belén no. ‘¿Pesadoras de qué? Esas mujeres son ayudantes de los Reyes Magos, mamá’. Porque las visitas siempre coincidían con esas fechas. Y a los pocos días, por arte de magia, aparecían paquetes en el salón”, ha comenzado el hijo de Carlos Herrera.

El 'golpe de realidad' que ha emocionado a la colaboradora

Lejos de dejar ahí su discurso, el presentador ha continuado locutando esta historia que ha mantenido expectante a su invitada: “Hasta que un año, Mari Carmen salió de casa con un collar. Y por casualidades de la vida, se encontraron un anillo con un brillante por el camino. Y a la vuelta, después de haber pasado por esa casa, Belén se dio cuenta de que su madre ya no llevaba ninguna de esas dos piezas. Y fue cuando descubrió que aquel almacén en realidad no era un almacén. Era una casa de empeños. Estoy seguro de que a Belén no se le ha olvidado. Y precisamente eso es lo que hace que estemos todos locos contigo. Porque Belén Esteban es posiblemente la mujer más famosa de España, pero seguro que todavía tiene la mirada de esa niña de nueve años que vivía en el barrio de San Blas”, ha finalizado.

Este breve suceso ha permitido que Belén eche la vista atrás hasta sus orígenes para mostrarse más frágil que nunca ante los micrófonos: “Buenos días. Me has hecho llorar, ¿vale? ¡Qué bonito! Me ha encantado”, ha añadido la creadora de ‘Sabores de la Esteban’, para después entrar en más detalles: “Me ha gustado un montón y es como lo has contado. Yo varias veces he ido con mi madre a la casa de empeño y una vez se encontró un anillo. Escucha, me ha encantado, de verdad. Bueno, mi madre estará ahora llorando como una magdalena. Te lo digo”, ha asegurado la protagonista.

Belén Esteban no olvida el momento en el que Telecinco 'les dio la espalda'

Unos minutos más tarde la tertuliana ha recuperado la compostura para hablar sobre su nuevo proyecto en Netflix. Todos sus seguidores esperaban como agua de mayo este estreno, que finalmente tenía lugar el pasado 10 de noviembre en la plataforma de entretenimiento con el objetivo de llenar el vacío que había dejado entre la audiencia la cancelación de ‘Sálvame’. Un revés por parte de Telecinco que Belén no olvida y del que ha hablado tanto en el programa de Broncano, como en ‘Herrera en Cope’.

“Hoy he recibido un mensaje de alguien que trabaja en Mediaset. No voy a decir el nombre, pero me ha hecho una ilusión el audio que me ha mandado… Me ha mandado dos. Me ha dicho: ‘Belén, no os imagináis lo que os echamos de menos a todos, pero os tengo que dar la enhorabuena de lo feliz que me habéis hecho este fin de semana por ver la serie”, ha contado la ex de Jesulín de Ubrique con orgullo.

Es por ello que no resulta extraño que entre sus planes no esté el de promocionar ‘Sálvese quien pueda’ en ningún programa de Telecinco. Esteban ya recalcó en ‘La Resistencia’ que tenía previsto ir a todos los espacios televisivos de España, incluso a ‘El Hormiguero’, pero a ninguno que tuviera que ver con la cadena de Fuencarral, ya que considera que les “echaron”.