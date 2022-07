Este miércoles, Belén Esteban rompía su silencio en exclusiva en SEMANA y relataba el calvario que había vivido a raíz de su estrepitosa caída. Tan solo unos días después, la colaboradora de televisión ha regresado por todo lo alto a su plató, al ‘Deluxe‘, y lo ha hecho de lo más emocionada y con una enorme ovación. Mientras se abría en canal, la de Paracuellos ha revelado que ha tenido que pasar más veces por quirófano en todo este tiempo después de que en una revisión ginecológica vieran que tenía el endometrio más grande de lo que lo tenía que tener.

«He pasado por quirófano cinco veces«, contaba Belén Esteban para sorpresa de todos y reconocía que no había contando nada hasta ahora para no preocupar a su familia. En concreto, la colaboradora de ‘Sálvame’ echa la vista atrás y reconoce que el pasado 6 de julio fue a una revisión del pecho porque desde hace un par de años le salen unos bultos en el pecho. Tanto la mamografía como la citología salieron bien, pero en la ecografía vaginal descubren que el endometrio lo tenía más grande de lo normal. Una noticia que no se tomó a bien, a pesar de que su ginecóloga intentó tranquilizarla. «Me dijo que si sangraba había que hacer una biopsia urgente», comentaba. La de Paracuellos se vuelve a casa pensando que no iba a ocurrir, pero nada más lejos de la realidad.

Belén Esteban se remonta al día en el que concede su entrevista en exclusiva a SEMANA cuando gracias a Manuel Zamorano descubre que está sangrando después de que este le quitara la ropa. «La cara de mi marido era un poema. Mi ginecóloga me dice que me tienen que hacer una biopsia urgente«, cuenta e insiste en pedirle disculpas a estar revista por no contarle esta información puesto que fue ayer jueves cuando tuvo los resultados de la misma. «Me quitaron un pólipo, es benigno. Voy a estar un tiempo con sangrado, lo he pasado muy mal esta semana», comentaba. De la misma forma, Belén Esteban ha hecho hincapié en lanzar un importante mensaje en el que ha animado a todas las mujeres a que no dejen pasar las revisiones ginecológicas. «Que no tengan miedo, los médicos nos ayudan mucho, tenemos que tener confianza, cosa que yo no tenía», insiste emociona.

Así ha relatado su calvario en SEMANA

Belén Esteban ha roto su silencio en su revista, en SEMANA, este miércoles 20 de julio en los quioscos de toda España o descargando la versión online AQUÍ: “Me han puesto 20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros y un total de 55 puntos”. A Belén le reventó el pie por dentro y estos tres meses han sido un auténtico calvario que desconocíamos hasta ahora. “Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado. Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar… Me hundí”, ha relatado.

«He estado peor de la cabeza que de la pierna”, asegura. Nos revela que está yendo al psicólogo. “Así no podía seguir viviendo”, lamenta. Y de la misma manera que nos reconoce que lo ha pasado fatal, confiesa que se lo ha hecho pasar mal a la gente que tenía a su lado. “Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes… conmigo misma”, reconoce.