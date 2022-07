Como no podía ser de otra manera, Belén Esteban no pudo estar presente en la zona de pista del Wizink Center. Esto le llevó a elegir las gradas como la mejor zona desde la que ver a Rosalía. Su llegada no pasó desapercibida. Mientras bajaba las escaleras hasta su asiento, el público de pista se dio cuenta de su presencia. Aunque le costó acomodarse por su situación, Belén se sentó tranquilamente en su sillón. Desde allí no dudó en mandar besos y abrazos a todos los que la ovacionaron a su llegada. Un momento que jamás olvidará la ‘princesa del pueblo’.