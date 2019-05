Belén Esteban no está dispuesta a dejar pasar ni un detalle en su guerra contra Toño Sanchís y hoy lo ha vuelto a demostrar.

Nuevo capítulo en la guerra sin cuartel entre Belén Esteban y Toño Sanchís. La copresentadora de ‘Sálvame’ ya dejó claro que ella no iba a parar hasta que no se le devolviese todo lo que le habían quitado y lo que ha pasado este martes es una muestra de ello.



A pesar de que Belén ya ganó a su exrepresentante y la justicia se pronunció en favor de la de Paracuellos, la colaboradora ha querido añadir a la causa unos nuevos documentos que probarían más impagos de Toño hacia ella y que, por tanto, complicarían todavía más las cosas para Sanchís.

En los últimos meses la ex de Jesulín ha conseguido contratos de trabajos que hizo durante su etapa con el mánager y que no le han sido pagados y, lejos de contentarse con todo lo que ya ha conseguido, ha querido que consten en los juzgados de Torrejón de Ardoz, donde ha presentado una nueva demanda de reclamación de cantidades. Hasta allí se ha desplazado la íntima amiga de Mila Ximénez acompañada de Miguel Marcos, su futuro marido, y una amiga, pero no ha habido rastro de Toño.