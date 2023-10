Belén Esteban y Laura Fa defienden a Joaquín Torres y sus ataques a Cristina Tárrega

La confesión de Joaquín Torres en 'Espejo Público' dejó sin palabras a muchos. Sobre todo a aquellos que no conocían la historia, prueba de ello que Susanna Griso no supiera dónde meterse mientras escuchaba al arquitecto acusar a Cristina Tárrega de hacerle magia negra. Tachó a la colaboradora de "tarada", "hija de su madre", "ser más mala que la quina" e incluso haber recurrido a un santero para hacerle daño. Una revelación tras la que han reaccionado rostros conocidos como Belén Esteban, Laura Fa o María Patiño, rostros que han coincidido con la colaboradora de televisión en Telecinco y que a tenor de sus palabras no guardan un buen recuerdo de ella. Aunque la de San Blas ha preferido no cargar contra Tárrega, se ha limitado a darle la razón y, sobre todo, a apoyar a su amigo públicamente.

"Mi Joaquín Torres. Cuánta gente pensamos como tú... solo te puedo decir que te quiero con locura, ojalá la gente te conociera como yo", dice Belén Esteban junto a una fotografía en casa del marido de Raúl Prieto. Una fotografía donde ambos se abrazan con cariño y con la que demuestran que los amigos están en las buenas, pero sobre todo en las malas. Agradecido por este gesto, Joaquín ha dado otro paso al frente, recordando cuál es su opinión acerca de Cristina Tárrega, quien, por cierto, permanece en silencio. "Eres querida auténtica como pocas. La Tárrega cuánto mas lejos de nuestras vidas mejor", respondía en la publicación de Instagram que había escrito previamente su amiga Belén. Un post que en cuestión de horas recibía un aluvión de comentarios de anónimos que destacaban la crudeza de sus declaraciones y lo llamativo que les había resultado todo.

Laura Fa sobre Cristina Tárrega: "Tienes más razón que un santo"

Lejos de rebajar tensión Laura Fa apoyaba también a Joaquín Torres diciendo que tenía "más razón que un santo", mientras la periodista María Patiño reaccionaba con un emoji que reflejaba la gracia que le producía este momento. Pero, ¿qué dijo exactamente Joaquín Torres en Antena 3 sobre Tárrega? El catalán aprovechó cuando estaban hablando de santería en el espacio de Antena 3 para contar la escalofriante anécdota que había vivido en su propia piel. Aunque en un principio no quiso poner nombre a la famosa que le había hecho magia negra, solo unos instantes después le puso nombre y apellidos. "A mí me han hecho magia negra, una persona muy conocida de televisión. Una loca, loquísima...el santero que lo hizo me lo dijo. Me avisó para que me protegiera. Me dijo que me habían metido en una nevera", comenzó diciendo. "Sugestión ninguna. Cristina Tárrega que está como una tarada perdida, cuando dejamos de ser amigos pues empezó por ahí (...) Éramos muy amigos hasta que dejamos de serlo porque es una hija de su madre. No somos amigos hasta que me hace estas cosas. Yo la defendí muchísimo porque pensaba que tenía buen fondo, pero luego vi que era una interesada y vulgar...Es mala como la quina", añadió.