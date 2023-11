Entramos en la divertida fiesta de precumpleaños de Belén Esteban

Vídeo: @anabelpantoja00 Instagram

Podría decirse que esta está siendo una de las semanas más especiales de la vida de Belén Esteban. Pese a haber tenido que hacer frente a la cancelación de ‘Sálvame’, la colaboradora está resurgiendo de sus cenizas como nunca antes con el estreno de ‘Sálvese quien pueda’ en Netflix. A esto se suma su 50 cumpleaños, que tuvo lugar el pasado jueves, 9 de noviembre, y por el que durante este fin de semana están previstas unas celebraciones que dieron pistoletazo de salida este mismo viernes con la compañía de Anabel Pantoja.

Teniendo en cuenta el estrecho vínculo que une a Belén Esteban y a Anabel Pantoja, esta última no ha tenido reparo en viajar hasta Madrid para reencontrarse con ella en los festejos propios de su cumpleaños. Una cita en la capital de la que la sobrina de Isabel Pantoja dejaba constancia en sus redes sociales, dejando entrever que también habían contado con la presencia del compañero de vida de la ‘princesa del pueblo’, Miguel Marcos.

Como creadora de contenido, la prima de Kiko Rivera capturó para sus casi dos millones de seguidores de Instagram los mejores momentos de la velada. Entre ellos destaca la primera vez que se vio con la que fuera su compañera en ‘Sálvame’, a quien comenzaron a brillar los ojos en cuanto vio a Anabel llegar al evento. Sin embargo, y haciendo gala de su característico humor, Belén dejó constancia de que la sevillana había tardado más de lo previsto en presentarse en el enclave de la fiesta: “Te estamos esperando”, le reprochaba. Pero ni ese comentario empañó un cumpleaños de ensueño en el que la protagonista disfrutó al máximo.

La celebración por partida doble de Belén Esteban

En uno de los momentos del festejo, Belén Esteban sacó su móvil para hacer alusión al aterrizaje de ‘Sálvese quien pueda’ en Netflix. La presentadora se mostró muy emocionada por tener la oportunidad de presentar a sus seres queridos su nuevo proyecto en la plataforma de entretenimiento, aunque quiso priorizar la compañía de todos ellos al decir “hoy estoy con vosotros”. Aun así, en cuanto terminó la velada Anabel dejó constancia de que iba a ver los tres primeros capítulos del reality grabado en Miami para ser partícipe de las hazañas de sus excompañeros de televisión.

Como no podía ser de otra manera, la de Paracuellos fue sorprendida con una enorme tarta de chocolate de la que pudo soplar las velas. Entre vítores, aplausos y brindis Belén pidió sus mejores deseos en la antesala a la que será su verdadera fiesta de cumpleaños: “La celebración es mañana pero me temo que empezamos hoy”, añadía su amiga Anabel con mucha alegría por estar presente en este fin de semana tan emotivo para la ex de Jesulín de Ubrique.

No será hasta esta noche cuando Esteban y Pantoja vuelvan a encontrarse, esta vez para llevar a cabo un festejo por todo lo alto. La prima de Isa Pantoja tiene previsto pasar todo el fin de semana en Madrid para estar al lado de Belén, motivo por el que hoy podrá descansar durante todo el día antes de desplazarse hasta el lugar de las celebraciones. Con este movimiento hacia la capital, la influencer ha demostrado que, pese a haber protagonizado algún que otro rifirrafe con la ‘princesa del pueblo’, su amistad permanece intacta y continúa vigente con el paso del tiempo.

El viaje romántico (y exprés) de la 'princesa del pueblo' antes de su semana más especial

Para poner el broche de oro a sus 49 años, Belén Esteban y Miguel Marcos se desplazaban hasta Oporto en un viaje de lo más romántico. El matrimonio entre ellos va viento en popa y, siempre que tiene oportunidad, la empresaria hace alarde de ello dentro del universo 2.0. Por este motivo, era ella misma quien compartía un carrusel de imágenes junto a su chico en Instagram en las que se les ve exprimiendo al máximo cada minuto en el país vecino antes de volver a Madrid a atender tanto compromisos profesionales como personales. En estos días de desconexión, la pareja ha paseado por todos los rincones de la ciudad lusa para disfrutar de todas sus perspectivas y pregonar a los cuatro vientos el amor que sienten el uno por el otro.