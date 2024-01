Belén Esteban estalla contra Jesulín de Ubrique y su familia: "Si hablara, no podríais salir a la calle de la vergüenza que os daría"

Belén Esteban (50 años) está viviendo una de las semanas más complicadas de su vida. Aunque ella no puede estar más feliz en el terreno profesional, a pesar de lo que supuso el fin de 'Sálvame', en el terreno personal está sufriendo muchísimo. Y no por algo que le haya ocurrido a ella de manera directa. Todo tiene que ver con la celebración del 50 cumpleaños de Jesulín de Ubrique (50 años), un acontecimiento que lleva días en el foco mediático. El torero recibió unas felicitaciones por parte de su mujer, María José Campanario (44 años), y su hija, Julia Janeiro (20 años), que muchos han interpretado como una provocación a la 'princesa del pueblo'.

"Felicidades por esta nueva vuelta al sol, al alma más pura que pueda existir, al corazón más gigante, al que trabaja sin descanso, al queme protege hasta del aire que pueda rozarme", escribía Mariá José. Por su parte, su hija le escribió: "Feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa. Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener", decía la joven.

Jesulín de Ubrique ha recibido las felicitaciones de su mujer y su hija

Belén Esteban, que trata siempre de mantenerse callada cuando se trata de polémicas que salpican a su hija, Andrea Janeiro, ha estallado en forma de comunicado. Y es que ha hecho unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para nadie: "Qué suerte tenéis que no me dejan hablar, pero sabéis que lo que merece la pena es la palabra AMOR, cosa que no tenéis ninguno de vosotros. Si hablara, no podríais salir a la calle de vergüenza que os daría, pero YO calladita me merece más la pena y por favor que no me llamen las revistas ni medios de comunicación porque no voy a decir NADA. No por ganas, sino porque me lo pide lo que más quiero".

Belén Esteban publica un comunicado en el que estalla contra Jesulín de Ubrique

Un mensaje que se ha interpretado como pullas dirigidas directamente a Jesulín de Ubrique, padre de su hija, y a toda su familia. La colaboradora de televisión tendría muchas cosas que comentar acerca del torero, pero asegura que no da el paso de hacerlo por su hija, a la que siempre ha protegido por encima de todas las cosas. Andrea Janeiro (24 años), que optó por no aparecer en los medios de comunicación le ha hecho a su madre siempre la misma petición. Y es que a pesar de todo, prefiere que no hable de su padre de manera pública. Y Belén Esteban siempre lo ha respetado. Sin embargo, hace unas horas se le hacía muy difícil no pronunciarse al respecto cuando cree que las felicitaciones que le ha hecho su familia dista mucho de la realidad.

El día que Belén Esteban leyó la felicitación de Julia Janeiro, esta no puedo quedarse callada. Y es que la joven hablaba de que Jesulín de Ubrique era el mejor padre. Algo que por supuesto no piensa la colaboradora de televisión, que lleva muchos años sufriendo el comportamiento que tiene el torero hacia su hija. Belén reaccionaba a este mensaje de manera indirecta. La colaboradora de televisión compartía en su perfil social de Instagram una imagen de su hija, cuando era pequeña, donde escribía: "Mi vida", junto a una canción de Marc Anthony con mucho significado. "Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti (...)", se escucha de fondo junto a la foto. Una publicación que se ha convertido en toda una respuesta indirecta a las palabras de Julia.