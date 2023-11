Belén Esteban celebra su 50 cumpleaños con una gran fiesta marcada por la ausencia de Terelu y Carmen Borrego

Belén Esteban celebró su 50 cumpleaños hace unos días y, muy fiel a su estilo, organizó una gran fiesta para celebrarlo. El lugar elegido para tal ocasión fue la discoteca Kapital en Madrid, un espacio que ha sido testigo de las últimas celebraciones que ha hecho Belén. Han sido muchos los rostros conocidos que han acudido al evento para estar al lado de su amiga y poder conmemorar con ella un día tan especial. Además, el cumpleaños de la de Paracuellos también fue el escenario elegido para celebrar el lanzamiento del programa de Netflix "Sálvese quien pueda".

Terelu Campos se está recuperando del COVID

Video de Europa Press

Los invitados fueron llegando poco a poco a la discoteca y todos ellos se mostraron sonrientes y felices. Algunos hacía ya tiempo que no se veían desde los tiempos de 'Sálvame'. Ese fue el caso de, por ejemplo. Cristina Soria, Kiko Matamoros, Lidia Lozano, Laura Fa, Raúl Prieto y Víctor Sandoval, entre otros.

Lo que sí llamó la atención fue la ausencia de las hermanas Campos. Terelu Campos había asistido al bautizo de su sobrino Marc por la mañana y no tardó en marcharse a casa. Se encontraba todavía muy débil físicamente y necesitaba descansar. Recién ha dado negativo del COVID y necesita más reposo y tranquilidad. Por su parte, Carmen Borrego tampoco tardó mucho en marcharse del bautizo de su nieto. Según ella, estaba con un fuerte catarro y prefería marcharse para recuperarse lo antes posible y poder volver a su trabajo con energías renovadas.

"Estoy súper feliz, la verdad"

La que no faltó a la cita de su gran amiga Belén, fue Anabel Pantoja. Prueba de su alegría por asistir al cumpleaños lo dejó a la vista de todos en su perfil de Instagram y tal como fue avanzando la noche, la sobrina de Isabel Pantoja lo dio todo bailando en la pista de baile de la discoteca. Fue, sin duda, una noche llena de risas, bailes, anécdotas y reencuentros. Lo más destacado fue que Belén Esteban estuvo en todo momento acompañada por sus amigos y su pareja, quienes la arroparon con su cariño y buena compañía.

"Estar como estoy, no puedo pedir más. Soy feliz, estoy súper feliz, la verdad", comentó Belén Esteban a la entrada de la discoteca nada más llegar. Sobre si habrá una segunda temporada en Netflix de "Sálvese quien pueda", la de Paracuellos dejó caer "Seguramente, la va a haber. No digo más, que me regañan". Sin lugar a dudas la primera temporada está siendo un gran éxito y que querido agradecer a todo el mundo que ya sea número 1 de la plataforma en tan solo 24 horas. Belén ve en todo esto el cariño que siente el público por ella y el resto de sus compañeros de 'Sálvame'. "Parece nos quieren y estoy muy contenta por mis compañeros, por todo el equipo: desde el director, estilista, sonido, cámaras, mis compañeros. Estoy muy emocionada, la verdad". Cuando se le pregunta qué más podría desear, su respuesta es clara y sencilla: "Estar como estoy, no puedo pedir más. Soy feliz, estoy súper feliz, la verdad".