Belén Esteban cambia la tele por la radio: su debut como locutora

Después de más de dos décadas en televisión, 14 de ellos en 'Sálvame', no hay reto que se le resista a Belén Esteban. La de Paracuellos ha debutado como locutora deportiva de la cadena Ser. Los oyentes de 'Carrusel Deportivo' se quedaban boquiabiertos ante la insólita invitada en el estadio Metropolitano para comentar el Atlético de Madrid contra el Mallorca.

La colaboradora ha sido recibida por el presidente del club, Enrique Cerezo, y ha llevado una camiseta colchonera en la que se podía leer la palabra 'La Patrona' -el nombre con el que le gusta hacerse llamar-. Ha sido una jornada emocionante para ella que no ha dudado en compartir vía redes sociales. "Mi equipo del alma", indicaba feliz. La presencia de Belén Esteban en la cabina ha sido una auténtica sorpresa para todos. "Yo me quedé perplejo ante la posibilidad de que ella aceptara", afirmaba incluso el periodista deportivo Dani Garrido, director de 'Carrusel Deportivo'.

Belén Esteban debuta como locutora deportiva de la cadena Ser

Arropada por el equipo del programa, Belén Esteban ha sido la encargada de leer la alineación del Atlético de Madrid y lo ha hecho visiblemente emocionada. "Estoy fenomenal. Lo voy a vivir como una loca, porque soy atlética desde que nací", reconocía ante una noche que difícilmente podrá olvidar. También tenía muy presente a los suyos durante esta jornada. "Si me vieran mis hermanos y mi familia. Me emociono. Se lo quiero dedicar a mis sobrinos, a mi hermano y a mi familia, que son atléticos a morir".

"Mi madre me parió con el escudo", recordaba a los oyentes y desvelaba quiénes son sus jugadores favoritos del club de sus amores: Antoine Griezmann, Álvaro Morata y Koke Resurrección. También afirmaba que siente gran admiración por el míster, Diego Pablo Simeone. Se trata de un inusual desafío para Belén Esteban quien ha hecho prácticamente de todo en televisión, pero no en la radio. "Es una emoción lo que tengo, que nunca he hecho esto". Durante su intervención radiofónica ha bromeado con que quería conseguir que su marido, Miguel Marcos, cambiara de equipo porque es del Real Madrid.

La de Paracuellos dedica la retransmisión a su familia: "Va por ellos"

Ha dedicado la locución a sus seres queridos, entre ellos, sus hermanos y sobrinos que sienten predilección por el equipo rojiblanco que finalmente se ha impuesto ante el Mallorca por un gol a cero. "Va por vosotros el estar aquí. Mi familia es muy atlética y me están oyendo porque les he dicho que me tienen que escuchar. Va por ellos y por todos los atléticos de todo el mundo". No se ha olvidado de su hija Andrea, quien también es atlética, pero ha recordado que se encuentra lejos de nuestras fronteras. La joven, de 24 años, reside actualmente en Estados Unidos.

Retransmitir este partido de fútbol ha sido especial para Belén Esteban y se produce tan solo unos días después de que coincidiera con los Reyes de España en el acto con motivo del 25 aniversario de la fundación de ‘La Razón’. Un momento en el que pudo entablar una breve conversación con los monarcas. Además, inmortalizó el instante a través de su teléfono móvil. "Viva España y vivan nuestros REYES. Noche maravillosa", manifestaba.

Concluye un 2023 clave para Belén Esteban y repleto de cambios. Al adiós de 'Sálvame' le siguió el docu-reality 'Sálvese quien pueda' para Netflix -grabado durante el verano- que se estrenó el pasado 10 de noviembre. Recientemente la colaboradora explicaba que había recibido un cálido mensaje de una persona que trabaja en la cadena de Fuencarral durante una entrevista en la COPE. "No voy a decir el nombre, pero me ha hecho una ilusión el audio que me ha mandado… Me ha mandado dos. Me ha dicho: ‘Belén, no os imagináis lo que os echamos de menos a todos, pero os tengo que dar la enhorabuena de lo feliz que me habéis hecho este fin de semana por ver la serie". Asimismo subrayaba que no tenía intención de sentarse en ningún plató de Telecinco porque consideraba que les habían "echado".