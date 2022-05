Están siendo unos días complicados para Aurah Ruiz. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP 6’ está sufriendo mucho después de que su hijo, que nació fruto de su relación con Jesé Rodríguez, haya tenido que ser ingresado de nuevo en el hospital por culpa de un problema de salud provocado por la enfermedad neurológica que sufre desde que nació y que es incurable.

Aurah Ruiz le pide a su hijo todas las fuerzas para recuperarse

«Vamos mi amor. Si pudiste con todo, con esto más. Te amamos Nyan». Este es el mensaje que ha escrito Aurah Ruiz desde el hospital. Junto al texto, una foto de su hijo tapado con mantas desde la habitación del hospital en el que se encuentra ingresado. Esto es lo único que ha compartido a través de las redes sociales, sin querer desvelar cuál es el verdadero motivo que ha llevado a su hijo al hospital de nuevo.

Están siendo unos días complicados y está desesperada. Solo quiere que su hijo se recupere de este bache de salud y volver a casa. Junto a ella está su pareja, Jesé Rodríguez, al que ha etiquetado en la instantánea que ha mostrado a través de sus Stories de Instagram. Aunque hubo una época en la que pasaron por un duro momento como pareja, ahora han demostrado que nada les hace más feliz que estar juntos.

Aurah y Jesé vuelven a estar unidos por el bien de su hijo

Ahora mismo se encuentra en un hospital de Canarias, donde lucha por recuperarse de este bache. Aurah está concienciada en que quiere lo mejor para su hijo y no se separa de él. Es una enfermedad complicada de la que precisamente habló la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ hace unos meses. Se trata de una enfermedad que no tiene cura y que obliga a sus padres a estar pendiente del pequeño en todo momento.

«Tanto Jesé como yo tenemos el mismo gen mutado. El niño ha heredado este gen, pero el problema es que su cuerpo no responde. Genéticamente, Jesé y yo somos incompatibles. Los médicos nos llegaron a decir extrañados que si éramos familia», explicaba para resolver las dudas de todos los seguidores que se han preocupado por la enfermedad de su hijo.

Aurah ahora no quiere saber nada sobre otros temas que no sean la recuperación de su hijo. No se separa de la cama en la que su hijo descansa mientras se recupera de su último problema de salud, derivado de la enfermedad genética que padece desde que nació. Su padre, por otra lado, también está a su lado. De hecho, no ha dudado en compartir el Stories que su pareja compartía desde el hospital y en el que mandaba todas las fuerzas a su hijo.