Así compensó Enrique Iglesias su ausencia en la boda de Tamara Falcó

Enrique Iglesias se convirtió en el gran ausente de la boda de su hermana Tamara Falcó. El enlace se celebró el pasado 8 de julio en el Palacio de El Rincón, en Aldea del Fresno, reuniendo a casi toda la familia Preysler en Madrid. Julio Iglesias Jr. y Chábeli Iglesias viajaron desde Miami para tal cita pero el cantante declinó finalmente la invitación. Tras el matrimonio, la Marquesa de Griñón se mostró algo dolida por no contar con su presencia. Días después, se conoce el detalle que tuvo su hermano con los recién casados antes del momento de darse el "sí quiero".

"Su hermano le mandó un centro de mesa precioso y le llamó en dos ocasiones antes de la boda", desveló Paloma Barrientos en 'El programa de Ana Rosa'. La misma Tamara Falcó se encarga de que se sepan de estos hechos tras ponerse en contacto con ella. "Le dijo que fuera muy feliz, que ya le conocía cómo era y que no iba a estar", explicaron. Las propias palabras de la novia en Hola podían apuntar a un distanciamiento entre ellos que parece no ser así: "No hay mal rollo entre los hermanos. Llegó el centro a la casa de Miraflores y le deseó lo mejor del mundo". Se apuntó a una posible "fobia social" o "problemas de agenda" como las causas por las que Enrique Iglesias no regresaba a la península española después de tanto tiempo.

Enrique Iglesias suele declinar ciertos acontecimientos familiares

Sin embargo, en la ya citada entrevista la decepción de Tamara Falcó con la decisión de ausentarse de su boda de Enrique Iglesias era notable. "No le gustan los encuentros sociales. Para mí ese día es mucho más. Cada uno de nosotros tenemos nuestras heridas, nuestras situaciones", aseguró entonces. En el programa de Telecinco encontraron la razón por las que las dos versiones no cuadraran. Cuando una entrevista se realiza, las llamadas quizás todavía no se habían realizado. No es la primera vez que está ausente de un evento social familiar tan relevante como este. Ni a la boda de Julio Iglesias en el 2012 ni a la de Ana Boyer en 2017, la primera en El Rincón y la segunda en el Caribe, asistió. "No hay mal rollo, todo se arregla. Tamara en su vida todo es el perdón", aseguran.

Enrique Iglesias vive en Miami junto a su mujer Anna Kournikova y sus hijos. Desde allí se traslada siempre que es necesario a sus giras, principalmente por el continente americano. Toda la familia residen en la exclusiva zona de Indian Creek, un lugar exclusivo que solo cuenta con grandes fortunas entre sus propietarios. Las mansiones que allí se encuentran alcanzan los millones de dólares y cuentan con todo tipo de comodidades, incluido un pequeño embarcadero propio. Al encontrarse en una isla, les otorga toda la privacidad que buscan, además de la que les ofrece esta comunidad, pensada exclusivamente para ellos. Todo un refugio lejos de los medios y los fans. El cantante prefiere mantener su vida lejos de los focos y las noticias llegan gracias a otros integrantes familiares, como sucedió con la confirmación de su matrimonio con la entrevista en 'Y ahora Sonsoles' de su hermano Julio.