A mediados del mes de agosto el nombre del exmarido de Bibiana Fernández volvió a los medios de comunicación. Asdrúbal se vio envuelto en un problema judicial por el que se hizo pública su nueva y radical imagen actual, quien había pasado de tener una belleza que desfiló por las pasarelas más importantes del país a lucir un rostro muy desmejorado. Saltaron las alarmas después de que el equipo de ‘Hormigas Blancas‘ contactara con él para contar con su testimonio, pues la colaboradora de televisión era la protagonista de uno de sus capítulos. Entonces, el cubano reveló que tras muchos años separados él había rehecho su vida en Florida, donde se dedicaba a la decoración, una nueva profesión que parecía hacerle muy feliz. Pues bien, días más tarde se conoció una información que puso en entredicho los datos que entonces él reveló. Ahora ha querido aclarar qué hay de cierto en todo aquello.

«Tiene varias causas pendientes con la justicia. Robo sin armas, hurto, vandalismo, conducir sin permiso…Pesa sobre él una fianza de miles de dólares. No lleva la vida que nos contaba que llevaba en Miami«, dijeron en ‘Sálvame’. Casi un mes después de estas declaraciones que le pusieron en el disparadero, la expareja de Bibiana ha comentado cómo se encuentra en este momento, así como qué es lo que realmente sucedió cuando acabó entre rejas. «Me encuentro bien, trabajando, luchando y un poco molesto por la cantidad de sandeces y de mentiras que se están diciendo. Estuve en prisión preventiva. Estuve detenido y no lo voy a negar. Fue un pequeño error, aparte quiero que quede bien claro que en la prisión estuve cinco días. Me cogió como el fin de semana y después no te sacan hasta que no pagan la fianza. No es un robo, es un intento de robo en tercer grado. En este país hay unas leyes muy duras», ha querido aclarar el cubano en ‘El programa de Ana Rosa’. De este modo, ha explicado qué hay de cierto en las acusaciones que pesaban sobre él y, aunque no ha entrado en detalles, ha comentado qué le llevo a prisión.

«Fue una tontería, mal hecho, no robé nada. Me metí en un terreno y el dueño de la casa llamó a la policía«, ha puntualizado. Sus confesiones llegaban tras semanas de especulaciones y de que el propio Asdrúbal no quisiera comentar apenas nada al respecto. Sobre esta impactante noticia la que también ha sido preguntada ha sido la que fuera su mujer, Bibiana. Fue en el año 1997 cuando ambos se conocieron en Cuba y, aunque la diferencia de edad era de 23 años, formaron un matrimonio que años más tarde llegó a su fin. «Yo sigo queriendo mucho a Asdrúbal y le pregunté inmediatamente cuando salió esta noticia. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que estaba trabajando. Más tarde hable con su pareja para preguntarle por sus hijos. La mujer estaba preocupada, pero bueno», ha comentado la colaboradora.

Ver esta publicación en Instagram Vamosquenosvamos ❤️ Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) el 23 Jul, 2020 a las 3:37 PDT

Poco después volvieron a retomar el contacto, en concreto el día de su cumpleaños. Una ocasión que Bibiana aprovechó para llamarle de nuevo con el fin de saber más de él, sin embargo, no obtuvo demasiados datos sobre lo sucedido. «El día de su cumpleaños volví a hablar con el y me dijo que había habido una detención, pero no me explicó nada más. Yo me creo lo que él me cuenta porque sino no le pregunto a una persona», ha añadido la también actriz.

