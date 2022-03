Fue el pasado 10 de febrero cuando Antonio Resines regresaba por fin a su casa tras ser dado de alta en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Allí estuvo 48 días luchando por su vida después de ser infectado por el coronavirus. Ahora, el actor intenta recuperarse de las lesiones que le ha dejado la enfermedad, como la pérdida de la movilidad, ya que tiene una atrofia del 80%.

Haber sobrevivido al Covid-19 ha hecho que el actor comparta las experiencias cercanas a la muerte que tuvo en sus días de ingreso hospitalario, así como en otras tres ocasiones a lo largo de su vida. «Con 16 años casi muero. Con 18 casi muero, con 19 casi muero y con 23 casi muero otra vez», arranca diciendo en su perfil de LinkedIn. «Cuatro siniestros totales en mi vida (en todos me chocaron). Son experiencias que te marcan para toda la vida. Pero en una de ellas tuve una experiencia cercana a la muerte. Te cuento. Un accidente de coche en Italia y una transfusión de 3 litros de sangre de un grupo distinto al mío hacen que casi la palme. Yo diría que por un momento la palmé, porque me vi a mí mismo sobre la camilla, y a mi padre y a mi hermana a mi lado llorando. Me provocaron una anemia brutal que casi me manda a las puertas del cielo (¿me acogerán allí?)», destaca.

«Cuando te enfrentas a la incertidumbre de vivir o morir no te queda otra que confiar»

En su escrito, el artista reflexiona sobre lo que es verdaderamente esencial. «No sé si alguna vez alguien te ha contado una experiencia cercana a la muerte, o si la has sufrido en tus carnes, pero se te quitan las tonterías de golpe. Dicen que aprendemos a base de h*stias, y doy fe de que es verdad, porque cuando te enfrentas a la incertidumbre de vivir o morir no te queda otra que confiar«, dice.

Por último, lanza un importante consejo: «Por eso el mensaje que te quiero mandar hoy es este: No existe nada que no tenga solución (excepto ya sabes el qué), así que no te amargues y disfruta del camino, que para eso hemos venido. BeLiquid, my friend. P.D: si te da miedo subir conmigo en un coche no me lo tomaré a mal ;-)». A su carta añade hashtags tan contundentes como «experiencias cercanas a la muerte», «vivir o morir» y «las puertas del cielo».

La primera vez que Antonio Resines habló de su experiencia cercana a la muerte durante los 36 días que pasó en coma fue en el programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’. En el espacio de Antena 3 concedió primera entrevista tras recibir el alta. Sincero, contaba cómo durante es periodo «estaba en otro mundo, paralelo, que tenía que ver con la realidad». Asimismo, destacaba que el coma es como estar en una realidad extraña: «Vives un mundo extrañísimo, que tiene puntos en común con la realidad, pero es otra cosa. Se pasa muy mal porque no controlas. No es ‘tengo hambre y como’. Es una cosa muy rara. Le ha pasado a todo el mundo. Lo he hablado con gente que lo ha pasado y es tremendo. Es asombroso».

También en la entrevista -emitida recientemente- con Jesús Calleja en ‘Planeta Calleja‘, recordó cómo le fue diagnosticado un cáncer: «Me caí de una moto y me rompí la mano. Cuando fui al hospital me dijeron que tenía anemia, que estaba perdiendo sangre por algún lado. Cuando me hicieron la colonoscopia, el médico me dijo que me iba a dar una noticia buena y otra mala. Me dijo que tenía cáncer pero que estaba muy bien situado».

Resines recupera poco a poco la normalidad y está centrado al máximo en su recuperación. Una recuperación que sabe será lenta. Calcula que hasta después del verano no podrá volver a trabajar. «Queda, porque todavía no puedo andar bien, pero en un par de meses ya estaré dando guerra. Solo es tiempo y ganas… Volveré, pero con tiempo», decía el pasado 2 de marzo, cuando recibió, de mano de los Reyes Felipe y Letizia la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

«Puedo andar incluso sin la muleta»

«Me encuentro baldado», confesaba tras recibir tan importante reconocimiento ante Sus Majestades y delante de muchos amigos y compañeros de profesión que se encontraban presentes en el acto, celebrado en Pamplona. También hablaba con total naturalidad de su dolencia. «Puedo andar, cosa que hace tres semanas no podía. Puedo andar incluso sin la muleta, cuando he visto las escaleras de la tarima casi me da un infarto pero han tenido el detalle los reyes, el ministro y la presidenta de bajar«, comentaba.

