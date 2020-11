En su debut en ‘Quiero dinero’, el colaborador ha hablado de las fotos que le hicieron con otra mujer: «Me planteo cosas por primera vez en mi vida tras 15 años de relación».

Este martes, Antonio Montero se ha sometido a las preguntas de Kopérnica en ‘Quiero dinero’, el concurso de ‘Sálvame’ en el que algunos colaboradores se han enfrentado a importantes retos y se han enfrentado a preguntas muy comprometidas sobre su vida privada. Después de que Chelo García Cortés y Antonio David Flores participaran en este segmento del programa le ha tocado el turno al reportero.

El colaborador se ha tomado con mucha calma las cuestiones que le formulaba la particular ‘máquina de la verdad’ del programa vespertino de Telecinco. «No estoy nervioso pero no quiero hacer daño a nadie», confesaba. «¿Has pasado noches en vela enganchado al juego online?», era alguna de las intimidades que se le cuestionaban. «No soy totalmente contrario al juego, no juego nada», respondía. «Me gusta el campo».

Las preguntas más comprometidas llegaron cuando Jorge Javier Vázquez quiso saber sobre su vida sentimental. «Siempre he estado casado», aclaraba el periodista. Separado desde hace cinco años Marisa Martín Blázquez, a la que conoció en la Facultad de Ciencias de la Información, a Montero no le gusta hablar de los motivos de su ruptura con la madre de sus dos hijos, ya que siempre ha defendido que prefiere seguir siendo un colaborador y no convertirse en personaje. «Seguimos siendo una familia y nos queremos muchísimo«, ha declarado ella a SEMANA. «Llevamos juntos más de 30 años y después de este tiempo hay cariño, amor y confianza», ha señalado. «Juntos remamos a favor de la familia, convivimos, seguimos yendo a sitios juntos y nos llevamos de maravilla. Todo esto solo se puede conseguir si te llevas bien y es una suerte».

Habla de sus fotos con una mujer: «Las vio Marisa y se lo conté»

En ‘Quiero dinero’ se buscan temas que ofrezcan buenos titulares, así que a Montero se le ha preguntado por unas fotografías que le hicieron en 1995 en compañía de otra mujer que no era su esposa: «Las vio Marisa y se lo conté. Me planteo cosas por primera vez en mi vida tras 15 años de relación», detallaba, sincero.

Cuando habla de Marisa Martín Blázquez, el ‘paparazzo’ no oculta que, aunque separados, viven bajo el mismo techo. Siguen teniendo una buena relación y por eso conviven juntos a pesar de no ser pareja. «Marisa y yo hacemos una vida normal. Mantenemos la familia unida porque nos parece que es el objetivo de nuestra vida», ha explicado. «Por encima de todo en mi vida está el respeto a mi familia. El interés que tengo es mantener eso unido, para mí sería un fracaso que no fuera así». Asimismo, ha destacado que su amor por la periodista y colaboradora de ‘Viva la vida’ es para siempre. «Si se anunciara mañana el fin del mundo, yo me abrazaría a ella».

En su primera tarde como concursante de ‘Quiero dinero’, Antonio Montero tomaba una importante decisión. Ha dejado sin ir a trabajar (y por tanto sin cobrar) a uno de sus compañeros: Kiko Matamoros. Él pidió hacerlo cuando el programa le planteaba el mismo reto a Chelo García Cortés, que eligió lo dejó a él sin ir al programa.