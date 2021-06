«Se han sobrepasado todas las líneas, para eso están los juzgados, no se puede saltar eso a la torera por un negocio», explica el excolaborador de ‘Sálvame’.

El documental de Rocío Carrasco ha traído consigo un sinfín de comentarios y ha provocado un auténtico aluvión mediático. Desde que se emitiera el episodio cero, Antonio David Flores ha sido apartado de la televisión y permanece refugiado en su domicilio sin hacer, a priori, ningún tipo de declaración sobre el programa. Semanas después de que llegara el fin de la primera parte del documental, el excolaborador de ‘Sálvame’ ha roto su silencio explicando cómo ha vivido los últimos meses y el daño que le ha producido el testimonio de la hija de Rocío Jurado a su familia.

Antonio David Flores ha concedido su primera entrevista en el canal de YouTube de JaviOliveira y CadenaJuanjoVlog tras varios meses de silencio a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco. El excolaborador de ‘Sálvame’ ha asegurado que ha vivido los peores meses de su vida y ha tachado a La Fábrica de la Tele, la productora en la que trabajaba, de haber contribuido a los «meses de linchamiento«. «La empresa ha pretendido hacer con este documental con la intención de que solo hubiera una voz unidireccional«, comenzaba a decir visiblemente afectado, al borde del llanto, y aseguraba que la historia que ha contado Rocío Carrasco «no es la verdad«.

«Detrás del negocio de ellos hay una familia a la que se le ha hecho mucho daño, hay una persona, en este caso yo, que se le ha defenestrado, se le ha despedido públicamente, se le ha destrozado la vida, le han señalado mediáticamente ante un país», proseguía. El que fuera Guardia Civil ha reconocido que sus seguidores le han dado fuerza para seguir adelante. Sobre el apoyo que está recibiendo desde que se emitiera el documental de Rocío Carrasco, Antonio David Flores ha asegurado que «la voz de la calle» coincidía con él en tachar al programa de ser «una absoluta barbaridad, igual me sale llamarle terrorismo mediático, linchamiento mediático«.

El excolaborador de ‘Sálvame’ insiste en que no está silenciado y por ello se había puesto en contacto con los Youtubers antes mencionados para hacer la entrevista. De la misma forma, Antonio David Flores ha explicado que estos últimos meses han sido muy duros: «He soportado un daño terrible a mi imagen y a toda mi familia, he tenido momentos muy malos, muy difíciles. La gente ha hecho que tuviera fuerza para darme cuenta de que hay que seguir peleando a pesar de no tener ninguna gana. Mis fans han sido una cura de humildad».

«¿Quién repara el daño?»

Antonio David Flores cree que el documental de Rocío Carrasco ha convertido su vida en una sede judicial en la que toda la sociedad ha actuado como jueces y fiscales. «Se han sobrepasado todas las líneas, para eso están los juzgados, no se puede saltar eso a la torera por un negocio», admite y reconoce que está a favor de todas aquellas personas que han pedido el boicot a ‘Sálvame’ y a su productora.

«Lo que nos están vendiendo no es verdad, es manipulación. El daño que se me ha hecho es irreparable, no tiene nombre. Han provocado en la sociedad un odio hacia mí y mi familia, lo estamos sufriendo. En qué cabeza cabe intentar convertir a una persona que no ha sido juzgada en violencia de género en maltratador. Tengo familia y una hija de 8 años, ¿quién repara ese daño?», asevera. El padre de Rocío Flores ha insistido en que no es un maltratador y ha explicado que lo único que ha hecho en su vida ha sido arropar a sus hijos, darle cariño y una educación.