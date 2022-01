Hace solo 12 días Marta Riesco confesó estar enamorada de Antonio David Flores. Él, por su parte, confirmó que había empezado a construir una relación la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’. Todo parecía ir bien entre ellos, sin embargo, los últimos movimientos de la pareja les han distanciado hasta tal punto que se han dejado de seguir en sus redes sociales. En plenos rumores de ruptura, SEMANA se ha percatado de un detalle muy llamativo. Tal y como hemos podido comprobar, ni Marta Riesco sigue a Antonio David Flores en su perfil de Instagram, ni viceversa, una pista que sin duda lleva a pensar que habrían roto. Desde este medio nos hemos puesto en contacto con su entorno, pero se muestran herméticos y prefieren no desvelar en qué punto se encuentran sentimentalmente hablando. «Esto solo les compete a ellos, nos han pedido que no digamos nada públicamente. Al final son muchos los ojos puestos y muchas críticas las que saben que habrá», dicen mientras piden comprensión.

Fue hace tan solo unos días cuando Antonio David Flores se desplazó hasta Madrid, no obstante, no se quedó a dormir en el piso en el que convive con Marta, sino en un hotel. Una decisión un tanto extraña, dado que supuestamente estaban deseando verse y hablar sobre todo lo sucedido estos días. Ahora no quieren saber qué hace ni qué publica el otro, siendo este el primer movimiento que muchas personas llevan a cabo una vez rompen: la ruptura 2.0. Después de este unfollow mutuo, la gran pregunta es saber qué ha motivado el final de su historia de amor. Estaban ilusionados y, por fin, podían vivir su relación sin miedo al qué dirán ni a hacer daño a terceras personas. Solo unos días después de gritar al mundo lo pletóricos que estaban, vuelven a dar un paso atrás. Las redes sociales hablan por sí solas, más aún si se tiene en cuenta que ambos son activos en ellas.

A comienzos de esta semana, Olga Moreno hablaba alto y claro sobre sus planes en lo que respecta a su divorcio con el malagueño: no se plantea separarse oficialmente, ni tampoco que alguien decrete un régimen de visitas para la hija que tienen común. Todo lo gestionarán entre ellos y no acudirán a los juzgados para que nadie decida por ellos, un giro inesperado que les mantiene como pareja, al menos, a nivel legal. Estas declaraciones podrían haber molestado a Marta Riesco, ya que Antonio David no pasaría página en este sentido con su ex, a pesar de que su relación esté rota. La periodista, de momento, afronta esta situación desde Vitoria, donde sigue desempeñando su trabajo cubriendo las entradas y salidas de Iñaki Urdangarin en el despacho en el que trabaja junto a Ainhoa Armentia.