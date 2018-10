8 Kiko Matamoros estalla contra Tudela

Kiko Matamoros ha hecho frente a esta acusación realizada por Rafa Mora, confirmando que así es y que Javier Tudela la ha liado al hablar más de la cuenta sobre los planes de su hermana. “Me parece una torpeza manifiesta, primero porque no le hace ningún favor a su hermana y segundo parece que ha llegado a este negocio, lo sabe todo y no tiene ni puñetera idea de por dónde le da el aire”, reconoce el colaborador que, a pesar del daño causado por el hijo de Makoke, entiende que “no lo ha hecho con mala intención”.