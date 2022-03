Anita Matamoros ha tomado una importante decisión que afecta a su futuro. La hija de Kiko Matamoros y Makoke va a completar su formación académica y se ha apuntado al Máster en Nutrición Humana y Dietética, impartido por el Inesem Business School. Con él pretende ampliar horizontes en el terreno profesional y quizás, dedicarse en el futuro a ayudar a otras personas a llevar una vida saludable.

El máster en el que se ha inscrito en una escuela de negocios online está dirigido a personas del ámbito biosanitario, así como a personas interesadas en la dietética. El plan de estudios del mismo «proporciona las competencias teórico-prácticas esenciales para comprender las funciones metabólicas de los nutrientes» y ayuda a «la asesoría, consultoría y elaboración de planes nutricionales para la mejora de la calidad de vida de las personas, y la prevención y el tratamiento de enfermedades», según señalan en la web del centro de estudios.

La joven, que ya suma más de 700.000 seguidores en su cuenta oficial de su Instagram, pagará un precio que ronda los 2.000 euros, aunque en función de la modalidad de pago elegida podría disfrutar de hasta un 20% de descuento sobre el importe total. El curso consta de un total de 1.500 horas horas lectivas, todas ellas impartidas de forma online. Una vez acabado el curso podrá realizar prácticas en empresas colaboradoras con el centro, cuyos «contenidos pedagógicos de calidad» están «diseñados desde un enfoque eminentemente práctico para capacitar al alumno para el contexto laboral acorde a la realidad empresarial».

Anita Matamoros ha tomado la decisión de formarse en nutrición cuando atraviesa un momento muy importante en su vida. Ella misma confesaba hace unos días cómo se siente ante los nuevos cambios que está viviendo últimamente. «Llevamos unos años en los que “la tranquilidad” es un auténtico lujo, muchas veces cuesta encontrarla pero todo está en nuestras cabezas. No podemos controlar lo que pasa en el mundo o en nuestras vidas pero si podemos elegir qué caminos tomar. Últimamente estoy viviendo una especie de “despertar” y de conexión conmigo misma… me queda muchísimo por evolucionar pero estoy muy feliz con lo que me encuentro cuando miro hacia dentro», decía en las redes.

Feliz junto a su novio, Nacho Santandreu, 16 años mayor que ella

Y es que a la determinación de convertirse en una experta en alimentación, Anita aún se acostumbra a su nueva vida independiente. Recientemente daba un paso más en su relación con el empresario Nacho Santandreu, 16 años más mayor que ella, y se iba a vivir al piso por el que sus padres siguen manteniendo una importante batalla mediática y judicial.