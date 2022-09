No son buenos momentos para Anita Matamoros, al menos no en cuestiones de salud, y es que hace unos días acabó en urgencias aquejada de molestias en su ojo derecho. Pese al dolor y las incomodidades que sufre, la hija de Kiko Matamoros y Makoke prefiere mostrarse optimista ante sus seguidores, a quienes les ha confesado en qué punto se encuentra ahora mismo tras haber recibido el diagnóstico final tras estar sometida a pruebas médicas. El optimismo del que hace alarde la influencer viene más bien por el hecho de saber que su mal tiene solución, pero no tanto por la incómoda certeza de que tardará mucho en sanar, concretamente cerca de dos meses, que es el tiempo que durará el tratamiento al que debe someterse si quiere encontrar alivio en su ojo derecho.

Anita Matamoros está “contenta porque tiene solución”, pero sin duda el hecho de tener que acabar en urgencias le supuso un susto y más al tratarse por un problema de salud en una zona tan delicada como el ojo. Ahora por fin la influencer ha explicado qué le ha pasado y qué debe hacer para encontrar solución a su imprevisto. Según ha narrado, acabó acudiendo al hospital porque le picaba muchísimo el ojo y al final rascarse no fue la idea más acertada: “Me la lie petardísima”, comenzaba a detallar a la vez que mostraba una imagen de cómo se había dejado el ojo ante tan insistente picor.

El miedo se le metió de lleno a Anita Matamoros en el cuerpo, pues tiene antecedentes familiares de glaucoma en su familia y temió que le sucediese lo mismo. Su hermana Laura Matamoros ha confesado que padece glaucoma, al igual que lo sufre el padre de ambas, Kiko Matamoros. Además, en el clan la conjuntivitis parece un mal común. Pero finalmente, Anita Matamoros respira algo más tranquila tras haberse puesto en manos profesionales y realizarse las pertinentes pruebas médicas que le han ofrecido un diagnóstico concreto: sufre queratoconjuntivitis. Se trata de un problema provocado por la sequedad de la superficie del globo ocular, lo cual es bastante molesto.

Entre los síntomas de la queratoconjuntivitis está la sequedad del ojo, la sensación arenosa en el mismo, un persistente picor, además de sensibilidad a la exposición lumínica, visión borrosa y hasta punzadas de dolor. Anita Matamoros lo pasó muy mal, pero parece optimista al saber que su problema tiene una fácil solución, aunque vaya a ser bastante tediosa y es que debe confiar en un tratamiento de colirio específico, que deberá cumplir durante al menos los próximos dos meses.