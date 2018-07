20 de julio. Es el cumpleaños de Andrea Janeiro, el número 19 y han pasado ya 365 días desde el boom mediático que se experimentó cuando accedió a la mayoría de edad y el público por fin pudo descubrir quién es la hija de Belén Esteban como personaje público propio. Sin embargo, días después del revuelo ocasionado por sus 18 primaveras, la fiesta de cumpleaños y las críticas que recibió por su aspecto físico, Andreíta le hizo la zancadilla a los medios pidiendo respeto a su intención de vivir ajena a estos menesteres.

“Con motivo de la presión mediática a la que me estoy viendo sometida, muy especialmente desde que alcancé la mayoría de edad, quiero pedir públicamente a los medios que pongan fin a dicha situación y a la vulneración de mis derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que se viene produciendo a lo largo de los últimos meses”. Así rezaba el comunicado de prensa con el que Andrea Janeiro quiso poner freno a la atención que había despertado en los medios. Unja petición que, efectivamente, se ha respetado.

A Andrea Janeiro la fama no le interesa. Está más centrada en cumplir con acierto sus estudios universitarios que en fortalecer su imagen pública. Por ello, decimos que ha sumado una gran victoria frente a su madre, Belén Esteban, consiguiendo el favor de los medios de comunicación y logrando que se respete su firme decisión de desmarcarse de este mundillo, en el que su popular progenitora ha hecho carrera con buen acierto y sin desgastarse con el paso del tiempo al contar con el respaldo del amor del pueblo.

Así lo entendía la propia Andrea Janeiro hace justo ahora un año, cuando decidió parar el interés que estaba despertando en el público y dejando claro que su intención no era hacer carrera en el mundo de la crónica social, sino labrarse un futuro profesional más allá del calor de los focos. “Soy consciente de que tanto mi madre (Belén Esteban) como mi padre (Jesús Janeiro) son personajes públicos, pero, aun cuando lo respeto profundamente, por mi parte nunca he participado de ningún modo en esa exposición pública. He sido, y soy, coherente y consecuente con mi voluntad de permanecer ajena a los focos, y rato de preservar mi intimidad en la medida de lo posible, pese a mis específicas circunstancias familiares”.

Con todo ello, Andrea Janeiro, enhorabuena por haber conseguido tu deseo de permanecer en un discreto segundo plano y, por supuesto, felicidades por tu 19 cumpleaños.