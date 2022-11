Raquel Bollo ha compartido con SEMANA uno de los días más bonitos de su vida. Ella y su hija Alma se han esforzado durante meses para que el bautizo de Jimena fuera mágico y, aunque lo han conseguido, inevitablemente tienen un sabor agridulce. ¿El motivo? Las cuatro ausencias que sin querer marcaron la celebración. Esta revista este jueves te habla de dos, eso sí, de un mismo clan. Anabel Pantoja y Kiko Rivera declinaron la invitación y comunicaron a la empresaria que no asistirían a esta cita tan especial. Si bien la baja del DJ está más que justificada debido al ictus que sufrió hace tan solo unos días, el argumento de Anabel ha provocado una gran pena en la familia de Raquel Bollo.

«Anabel tampoco ha venido. Me ha explicado que era por cosas de trabajo. Al final le ha surgido una grabación este domingo que le impedía la asistencia», dice Alma a SEMANA en exclusiva. Aunque se muestra comprensiva e intenta en un principio no dar demasiados detalles, no puede evitar que le duela y es que en los días previos sí le había confirmado su asistencia. Anabel in extremis le comunicó que tenía un compromiso ineludible, por lo que le era imposible, según le dijo a Alma, desplazarse a Sevilla para estar junto a ella y otros 200 invitados. «Lo he entendido. Me da mucha pena la verdad, pero si le ha salido trabajo y lo ha tenido que hacer, pues ya está. A mí aquí no me hace falta gente», dice la influencer con cierta resignación.

No puede esconder su decepción, pues no solo son amigas, sino que se consideran familia. Ella ha estado presente en momentos importantes de su vida como por ejemplo su boda con Omar Sánchez y esperaba que cumpliera con su palabra, pero en el último momento les plantó. «Me da pena, porque es verdad que desde el principio me había dicho que no tenía nada para el día 29 y a última hora le ha salido esto y ha sido una putada. Al final yo también siempre hago un esfuerzo y he estado en todos sus momentos» sostiene.

Si bien Anabel no ha dado pistas de qué trabajo tenía entre manos el domingo 30 de octubre, fue justo ese día cuando salieron a la luz unas imágenes de ella junto a Yulen y su suegra en un centro comercial situado a las afueras de Madrid. Estas fotografías han servido para descubrir el acercamiento que se ha producido entre ellas tras varios malentendidos, no obstante, no nos muestran la razón que le impidió estar presente en el bautizo de Jimena, la hija de Alma, ya que fueron tomadas un día antes. Justo el día del bautizo de la nieta de Raquel.

Quien tampoco ha podido asistir es Kiko Rivera junto a Irene Rosales. Ambos estaban muy ilusionados, pero debido al problema de salud que atravesó y a la recuperación en la que continúa inmerso, prefirió no asistir. «Estaba confirmado y encantado de venir. Al final las cosas vienen como vienen y él necesita tranquilidad, estar en su casa y recuperarse poco a poco», relata Alma. Entienden su decisión y le apoyan en cada uno de los pasos que le quedan por delante. Raquel, de hecho, nos cuenta que ha podido verle tras el ictus y nos confirma los miedos que acompañan al músico tras vivir uno de los mayores sustos de su vida. No te pierdas la entrevista al completo comprando el último número de esta revista en el kiosco.