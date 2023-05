Anabel Pantoja tomó la decisión hace unos meses de no pisar más el plató de 'Sálvame', programa que el próximo 23 de junio finaliza su emisión. La colaboradora de televisión ha optado por centrarse en su faceta como 'influencer' y en sus proyectos profesionales al margen de todo lo demás. Pero esa decisión de no ser personaje público no ha hecho que la prensa no la persiga para buscar sus declaraciones. Esto es lo que ha pasado este miércoles después de que haya salido que podría mantener una relación con Samuel Chávez, de 'La isla de las tentaciones'.

Una reportera de Europa Press le ha preguntado sobre ello durante una de sus salidas por Madrid, donde se encuentra instalada, y la reacción de la sobrina de Isabel Pantoja ha sorprendido. "Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien", ha declarado borde y con rostro serio al ver a la reportera junto a su cámara. Pero ha explotado también ante otras preguntas. ¿Qué le pasa a Anabel?

¡Dale al play y mira la reacción de Anabel Pantoja!

Vídeo: EUROPA PRESS.