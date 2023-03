Anabel Pantoja lleva semanas en el foco mediático. Primero por sus vivencias durante la gira americana de su tía, Isabel Pantoja. Poco después por su ruptura de Yulen Pereira y ahora por culpa de algunas diferencias con su exmarido, Omar Sánchez. Esto ha hecho que se hable de ella. Pero mientras tanto, esta ha preferido mantenerse callada y alejada de las polémicas. Aunque eso sí, conoce todo lo que se está diciendo de ella. De hecho, ha estallado y ha hecho saber a todo el mundo que no puede más.

Junto a dos fotos en las que la vemos llorando y mostrándose con ansiedad, Anabel Pantoja deja claro que lleva mucho pasado y sufrido: "Hoy tuve básicamente el día en el que vas a trabajar, tienes que arreglarte, maquillarte, grabar y por supuesto dar lo mejor de ti. Efectivamente hay momentos o días en los que por mucho que pongas todo eso de ti, tu cuerpo lo suelta por algún lado. Todo lo que llevo dentro no quiero dramatizar, son Mis cosas, Mis problemas, como le puede pasar a la mayoría de personas. Cuando decides callar, seguir adelante, intentar incluso disfrutar y por supuesto seguir, vivir sin tener que tener que justificarte, explicarte, dar razones o responder a las preguntas que te hacen por la calle, llega a ser una puñetera pesadilla", ha empezado diciendo.

Está sufriendo las consecuencias de estar en el foco mediático constantemente

Muchas veces se ha llegado a sentir mal: "Me siento como una absoluta delincuente, he tenido y sigo soportando a día de hoy que se me juzgue tanto en redes como en programas, lo mala hija que soy, que si no trabajo o a qué me dedico, cuando llevo 15 años sin parar, si he sido mala esposa, por querer ser feliz y no hacer daño, si voy exigiendo o siendo borde por querer respeto en un funeral de mi padre, donde curiosamente la Guardia Civil iba a buscarme, otra locura de la que se me acusó y nadie me pidió perdón".

Actualmente también tiene que aguantar muchas críticas por su situación personal: "Seguimos por mi actual situación, si estoy soltera y sigo viviendo es que tengo que estar con el primero que cuenten o digan, pero POR COJONES, cuando ahora que lo pienso, estoy en mi PUÑETERO DERECHO. Pero claro soy una chica sueltecita por andar por ahí… un escándalo, si lo hiciera un chico ni se hablaría 3 horas todas las tardes".

Pero ya no puede más y quiere empezar a vivir en paz y por eso lo grita a los cuatro vientos: "En resumidas cuentas, no hablo, no acuso, no cobro, no daño, no comento nada de NADIE. Puede ser que dé un paso, vaya a trabajar, me tome una cerveza, me dé un abrazo, salga de fiesta, haga deporte, me dé un beso, vaya a los carnavales con amigos, suba una puñetera canción a Instagram, me vaya de viaje y no sea una puñetera tragedia? ¿Que sea hago normal? ¿Transparente? El nudo en el estómago y en la garganta de la impotencia no se llama ANSIEDAD, se llama, QUIERO VIVIR SIN SER JUZGADA. #nopuedomas 💔".

Ha recibido una emotiva carta por parte de un amigo

Las sensaciones que tiene son malas, pero ella es consciente de que cuenta con la ayuda y el apoyo de sus familiares y amigos. Su círculo cercano está con ella en estos momentos tan delicados. Aunque algunos no han hecho público este apoyo, otros sí que lo han hecho, como un amigo, que ha querido mandarle una carta de lo más emotiva a través de las redes sociales: "Hoy quiero escribir sobre algo que no tiene nada que ver con la música, pero que llevo viendo tiempo y no lo entiendo. A una de las personas que más he visto que la critican le ponen barbaridades es Anabel Pantoja (a mí personalmente me cae genial). Sobre todo me llama la atención que haga lo que haga le da una caña increíble. Y sinceramente, primero lo hago porque me apetece. Como todo en la vida se habla sin saber y el trabajazo que hace a diario en redes y demás es de 10. Poca gente sabe el currelazo que es ser una buena 'influencer' y vivir así mediáticamente hablando", ha empezado diciendo.

Este cantante ha querido mandarle un consejo: "Quiero decirte que me alegro por todo lo que te pase porque no paras, haces un currelazo increíble y te superas día a día con todo. Además me alegra que seas mujer y demuestres que tienes cojones como catedrales para aceptar y pasar de la gente tan mala que puede haber por aquí".