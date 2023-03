Anabel Pantoja declara su amor a Yulen Pereira tras conocerse la noticia de la ruptura

Han pasado apenas unas horas desde que se conociese que Anabel Pantoja y Yulen Pereira han roto. Ha sidoAmor Romeira, íntima amiga de la influencer, quien ha confirmado la ruptura y ha explicado que el esgrimista lleva semanas pensando cómo dejarla. Alejandra Rubio e Iván González, por su parte, han explicado en el plató de 'Fiesta' que la relación estaba mal y que el canario podría haberle sido infiel a su novia con Melania Puntas, Miss Elite Spain 2023. La sobrina de Isabel Pantoja no ha tardado en reaccionar a estos comentarios y, poco después de conocerse el desenlace de su historia de amor, ha compartido en las redes toda una declaración de amor al deportista.

Vídeo: Europa Press

Así, poco después de que saltara la noticia, Anabel ha compartido en las redes sociales una canción que suena a declaración de intenciones. Se trata de "I will always love you", de Whitney Houston. Un tema cuyas estrofas rezan: "Si me quedara solo estaría en tu camino. Así que me iré, pero sé que pensaré en ti cada paso del camino. Y siempre te querré, siempre te querré... a ti". El sencillo, mundialmente conocido, resume un mensaje de adiós de dos enamorados destinados a despedirse: "Agridulces recuerdos, es todo lo que me llevo conmigo. Así que, adiós, por favor, no llores. Los dos sabemos que no soy lo que tú, tú necesitas. Y yo siempre te querré, siempre te querré".

Hasta el momento, la andaluza no ha dado más detalles sobre lo que ha pasado en su vida sentimental. Quien sí lo ha hecho es su amiga Amor Romeira: "Anabel no sabía nada. Cuando yo la llamé fue cuando ella descubrió el percal, Anabel volvió de América con la ilusión de encontrarse con su novio, y su novio va y la deja". Esta ha dejado claro que era cuestión de tiempo que se produjera este desenlace: "Este señor llevaba todo el mes de febrero planeando cómo dejarla cuando volviera, y me juego lo que sea a que Arelys está en Supervivientes sabiendo que su hijo la iba a dejar".

La decisión de romper el noviazgo llega tras el regreso de Anabel Pantoja del continente americano, donde ha estado de gira con su tía. A su vuelta a la capital, la andaluza aseguraba que todo estaba en orden. "Me lo he pasado muy bien, con muchas ganas también de volver a la rutina, pero muy bien. Muy bien", declaraba rotunda sin querer añadir nada más. "Me lo he pasado de puta madre, hemos tenido una de éxito y me vais a respetar, porfi. Me lo he pasado de puta madre y es con lo que me voy a quedar, no voy a quedarme con cosas raras y extrañas".

En las últimas semanas, Anabel Pantoja ha estado al lado de su tía: "Un día en la oficina 💃🏽👏🏻🖤🇵🇷✈️ Nunca dejaré de daros las gracias, por contar conmigo y poder vivir esto con vosotros, os quiero TITOS. Y al STAFF, sois MARAVILLOSOS y somos una familia! 🖤", escribía desde su cuenta de Instagram, donde ha estado compartiendo todos los momentos que ha vivido en estas semanas intensas de gira. Nad hacía presagiar entonces el revés que iba a dar su vida. Ahora, todas las miradas están puestas en Yulen y en su nueva ilusión, Melania Puntas, una joven y guapísima modelo con la que fue visto en actitud cariñosa y besándose en un local. En estos momentos, ella tiene 142.000 seguidores en su perfil de Instagram, que abrió recientemente al público.