Ana Peleteiro ahora vive un excelente momento sentimental. Feliz no solo por la relación que tiene con Benjamín Campaoré, sino también por el embarazo. Él y su pareja están deseando tener a su pequeño en brazos, un embarazo que la deportista olímpica anunció a principios de junio con un precioso vídeo. Y, aunque ahora su balance es completamente positivo, lo cierto es que en su cronología vital también han existido episodios que ella desearía olvidar. Hablamos de los abusos sexuales que sufrió por parte de su ex, algo que descubrió escuchando a alguien en ‘Las uñas’, un ‘talk show’ presentado por la influencer Sindy Takanashi y en cuya historia se vio reflejada.

«Estaba entrenando en Portugal, viendo esa entrevista y de repente me eché a llorar. Eso que comenta esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual», comienza diciendo la saltadora. Sin querer poner nombre a la persona que lo hizo, Ana Peleteiro sí que ha explicado lo tóxica que resultó ser esa relación para ella. «Me di cuenta entonces que había sufrido abusos sexuales. Estuve en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es heavy. Me afectó bastante, en mi vida fue un choque de realidad que flipas», apunta.

No solo ha sido difícil para ella digerir esta situación, también para su familia, quienes fueron conscientes de lo que Ana Peleteiro había sufrido tiempo después. «Yo me quede en shock total y me costó digerirlo, y de hecho lo hablé con mis padres y les dije lo que había sufrido, lo que había pasado. En esa conversación con mi padre no le vi la cara, pero le pude sentir como ‘ostras yo soy su padre y no he podido mediar en lo que estaba ocurriendo'», añade. Eso sí, este no fue el único asunto que trataron y es que también la gallega se adentró en su proceso de adopción. En concreto, en quiénes eran sus padres biológicos, un descubrimiento que ella hizo cuando ya era mayor de edad.

«Mis padres me adoptaron con dos días de vida, mi historia es heavy. Yo pensaba que mi madre había muerto en el parto y que por eso mis padres me había adoptado. En 2016 le digo a mi madre: ‘¿De qué murió mi madre, por el parto?’. Y ella me dice: ‘¿Pero qué dices? Tu madre no está muerta. Tu madre te abandonó, dio a luz en casa ella sola y te llevó a menores en La Coruña. La única información que dio fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana», ha explicado la invitada de ‘Las uñas’.

Ana Peleteiro está muy agradecida a sus progenitores, pues ellos le han ayudado a tener la vida que tiene actualmente y a superar cada uno de los escollos que se ha encontrado en su camino. No obstante, admite que saber ciertas cosas de su pasado siendo adulta ha sido muy complicado para ella: «Enterarte de repente que tu madre te ha abandonado es más heavy con los 20 años que tenía en ese momento. Lo llevé muy mal, fue como ‘al final soy adoptada porque me abandonaron».