5 Hay cosas a las que diría que ‘no’

A pesar de que la presentadora y actriz parece atreverse con todo en esta nueva etapa de su vida, tiene muy claro que hay cosas a las que diría que no casi sin pensárselo. Por ejemplo, a ‘Supervivientes’, «no me animo a los realites. A supervivencia y a no comer, no. No me gusta cocinar pero me encanta comer. Yo como mucho», ha explicado entre risas