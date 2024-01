Ana Obregón zanja los rumores sobre su donación a la Fundación Aless Lequio

Hace once meses, Ana Obregón presentaba la Fundación Aless Lequio, cuyo objetivo era financiar la investigación del cáncer, enfocado sobre todo a cáncer que afecta a niños y a jóvenes. "Hay muchas fundaciones en España maravillosas, pero en ésta queremos financiar el cáncer infantil y de gente joven que es el sarcoma de Ewing, que es un cáncer terrible y muy agresivo y hay muy poca financiación", explicaba la actriz ante la prensa. "No tengo palabras para expresar lo bonito que es trabajar para los demás, y espero que aportemos ese granito de arena para que ninguna familia pase por lo que nosotros hemos pasado", añadía.

Cuánto ha aportado Ana Obregón a la fundación

La mayor aportación a la fundación llegó a través de un amigo de Alessandro Lequio, según confirma 'El Economista', con una cantidad de cuatro millones de euros, incluyendo un despacho en el centro de Madrid, que tiene un gran valor, y es la sede de la fundación. Además, se han aportado otras cantidades de menor cuantía, sin embargo, "no nos consta que en 2023 hayan llegado a la Fundación fondos procedentes de Ana Obregón", asegura una fuente conocedora de las cuentas al citado medio.

Según estas informaciones, Ana Obregón no habría donado, todavía, a la Fundación Aless Lequio los fondos de sus exclusivas ni del libro 'El chico de las musarañas'. La actriz dijo en todo momento que destinaría los beneficios del libro El chico de las musarañas a la fundación, así como las exclusivas que vendiera a las revistas, como la de la llegada de Ana Sandra o su bautizo. Sin embargo, según declaran, todavía no habría aportado esos ingresos.

Sin embargo, Ana Obregón ha negado rotundamente esta información a través de 'Espejo Público', donde se ha mostrado completamente sorprendida con las informaciones que se están dando, es más, no descarta tomar medidas legales al respecto. Además, la editorial asegura que "en marzo de 2024 lo que se saque con el libro va directo a la fundación, ni siquiera pasa por Ana Obregón", pero no entra en detalles sobre las cuentas ya que son "confidenciales".

La actriz cree que esto solo pretende "hacerle daño" y que se aleja completamente de la realidad, tanto que va a poner el tema en manos de sus abogados. Sobre las exclusivas, Ana deja claro que la mayoría de ellas han ido destinadas a la fundación, pero no todas: "Se tiene que quedar una parte porque ahora tiene una boca más que alimentar", aseguran las colaboradoras de Antena3, a quienes ha dejado claro que ha tenido que dejar de trabajar para criar sola a Ana Sandra.

A la creación de la fundación, Ana asegura que ingresó 40.000 euros de su propio bolsillo. Con esto ha querido zanjar los rumores que se han desatado sobre su 'nula' implicación económica en la fundación que ella misma fundó por su hijo.

Hace solo unos días, la actriz pedía a través de sus redes sociales que el libro se convirtiese en un regalo más bajo el árbol de todas las casas: "Comprad el libro que empezó mi hijo y terminé yo, porque además todos los derechos de autor van a su fundación, la Fundación Aless Lequio, para investigar el cáncer en jóvenes y niños". Además, se mostraba agradecida a sus seguidores por haber convertido su libro en el libro de no ficción más vendido del año. "Su sueño de publicarlo y que los beneficios se destinan a investigar el cáncer de niños y jóvenes a través de su @fundacionalesslequio se ha cumplido gracias a vosotros. ¿Qué mejor regalo de Navidad?", señalaba Obregón en un sincero vídeo publicado en su Instagram.

Una nueva polémica sacude a Ana Obregón

Esta polémica sobre sus donaciones se suma ahora a la desatada tras el nacimiento de Ana Sandra, su nieta y a la que cría como a una hija. Y es que, la presentadora hizo que el debate sobre la gestación subrogada ocupara de nuevo un lugar primordial en todos los medios de comunicación tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Ella se defendía de las críticas en el programa ‘Col·lapse’ de TV3. "Que no sea la legal en España la subrogación, a mí me da igual. En España dentro de poco va a estar prohibido todo. Y todo lo aceptamos. Nos prohíben todo”, aseguraba. Además, también ha rechazado la idea de la adopción porque “no es tu sangre” mientras alegaba que el nacimiento de Ana Sandra “no es un capricho” ni que algo porque le “dé la gana”: “Es lo más maravilloso. Ahora mismo he conseguido un milagro absoluto, cumplir la última voluntad de mi hijo”, zanjaba.