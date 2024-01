Ana Obregón y Alessandro Lequio, más distanciados que nunca

El nuevo número de SEMANA ya está a la venta con toda la información sobre la crónica social. Y los protagonistas son dos personas del momento: Ana Obregón (68 años) y Alessandro Lequio (63 años), que están más distanciados que nunca. La expareja no puede ocultar ya que están enfrentados de nuevo. Pero, ¿cuál ha sido la última polémica? El italiano está muy molesto y se ha visto obligado a defenderse tras unas polémicas palabras de la actriz. En el interior del nuevo número de SEMANA podrás leer todos los detalles sobre el punto en el que se encuentra la relación entre los padres de Aless Lequio. Una relación que está en la cuerda floja desde que Ana Obregón tomara la decisión de convertirse en abuela.

Pero Alessandro Lequio no ha podido soportar las últimas acusaciones que se han vertido sobre su persona. Tras insinuarse que él había filtrado información sobre el dinero que Ana Obregón había aportado o no a la Fundación Aless Lequio, Alessandro Lequio se defiende: "Los únicos que tienen acceso a las cuentas son el tesorero y Ana", ha declarado el colaborador de televisión con el fin de que no le salpique la polémica.

Ana Obregón y Alessandro Lequio, de nuevo enfrentados

Hace unos días se publicaba, ante la sorpresa de Ana Obregón, que la actriz no había realizado aún ninguna donación a la fundación, a pesar de que se comprometió a destinar los beneficios de los derehcos de autor de su libro, 'El chico de las musarañas', y de otros trabajos a la misma. La polémica es tal que Ana Obregón ha tenido que salir al paso y publicar un comunicado para defenderse. De hecho, ella ha asegurado en más de una ocasión que a lo único que se dedica en cuerpo y alma es la fundación y a la pequeña Anita, que cumplirá su primer año de vida el próximo mes de marzo: "Parece ser que en este mundo dedicar tu tiempo a ayudar a los demás para intentar salvar vidas es un delito", se lamentaba la actriz. Alessandro Lequio no ha podido hacer oídos sordos y ha sacado las garras no solo por la fundación, también por su imagen.

Alessandro Lequio y Ana Obregón. El inicio de año no ha hecho que dejen atrás sus diferencias, al revés.

Carmen Borrego y Terelu Campos, unidas en sus Navidades más difíciles

Carmen Borrego y Terelu Campos tuvieron que dar el último adiós a su madre, María Teresa Campos, el pasado 5 de septiembre. Su muerte les ha hecho vivir momentos muy complicados durante estos meses. De hecho, se han tenido que enfrentar a sus Navidades más complicadas: "Ha sido duro", han comentado las hermanas.

Durante años se han reunido alrededor de la mesa junto a su madre. Esta era la primera Navidad con esta ausencia, pero sus hijas y sus nietas la han tenido muy presente. Eso sí, no han podido repetir las fotos que se hicieron con ella en las Navidades pasadas, en las que posaban juntas y sonrientes.

Gabriela Guillén, al límite

Gabriela Guillén, que está al límite: "No puedo más. Lo único bueno es mi hijo". La expareja de Bertín Osborne sufrió un ataque de ansiedad solo días después de dar a luz a su bebé. Las últimas palabras del cantante la han destrozado. El presentador de televisión y el cantante ha asegurado que ni quiere ni va a ejercer de padre del pequeño.

En casa con... Pedro Ruiz

Pedro Ruiz, que abrió a SEMANA las puertas de su casa de Madrid y de sus recuerdos más entrañables personales y profesionales. "Nunca he hecho nada que no quisiera".

