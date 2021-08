La colaboradora de ‘Viva la vida’ se muestra cansada y harta de toda la polémica que ha surgido alrededor de su marido en los últimos días.

Ana María Aldón está pasando por su semana más complicada después de que se derrumbara al sentir que no encontraba su lugar junto a José Ortega Cano debido a lo profundamente enamorado que sigue de Rocío Jurado. Después de unos días en los que el diestro ha estado en el punto de mira no solo por la crisis sentimental por la que atravesaría, también por los manuscritos de la cantante que darán pie a la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha reconocido que tras la entrevista de su marido se produjo una discusión entre ambos y ha asegurado que este está pasando por un grave problema de salud del que parece no remontar.

Ana María Aldón ha mostrado su hartazgo y reconoce estar cansada de la polémica que le ha rodeado en los últimos días a raíz de la entrevista de José Ortega Cano en ‘Vive el verano’, así como su posterior reacción a la misma. La colaboradora del programa de Telecinco se muestra preocupada porque asegura que este está con el ánimo muy bajo por todo lo que ha ocurrido en la última semana. «Está muy decepcionado porque no se pueden decir más barbaridades. No se puede atacar a una persona de esa manera, me parece indignante«, se quejaba.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’ no se arrepiente de haberse venido abajo al ver cómo su marido hablaba del amor que sentía por Rocío Jurado. Sobre esto, insiste que sus palabras fueron fruto de lo que pensaba en ese momento concreto de la entrevista. «No quiere decir que yo me siente de esa manera en mi casa y que mi marido no me dé mi lugar. Me sentía muy pequeñita viendo el amor tan grande que hubo entre ellos en su día. No me he quejado de fotos ni de que él escuchara música», comenta. De la misma forma, después de la llamada del diestro a ‘El programa de Ana Rosa’, con la que pretendía zanjar todo tipo de polémicas, Ana María Aldón reconoce que ha habido una discusión entre ambos, aunque insiste en restarle importancia para acabar así con cualquier especulación alrededor de su matrimonio.

«Trataré de que ella se sienta más querida por mí»

«Te llegas a plantear que qué hago yo aquí si este hombre sigue enamorado de ella. Ella no está«, reflexiona Ana María Aldón el pasado domingo después de ver a un emocionado José Ortega Cano hablando de su amor por Rocío Jurado. Unas declaraciones que han llegado como un auténtico huracán a la familia y que provocaban que el diestro interviniera en ‘El programa de Ana Rosa’ para mostrar su arrepentimiento por conceder la entrevista a ‘Vive el verano’.

En su llamada, el marido de Ana María Aldón aseguraba que esta le tendría siempre a su entera disposición, aunque se mostraba contrariado por su reacción después de escuchar durante años los recuerdos que la diseñadora tiene de Rocío Jurado. «Trataré de que ella se sienta más querida por mí. Pero os prometo que estoy entregado con ella en cuerpo y alma. No he hablado del tema porque no quiero. Quiero llevar una vida tranquila, he pasado ya mucho», sentenciaba.